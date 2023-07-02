Gritte Agatha Sukses Bikin Heboh Usai Berfoto di Background Inisial G dan A

JAKARTA - Artis Gritte Agatha sukses menghebohkan dunia maya lewat unggahannya di akun Instagram. Dalam unggahannya, ia terlihat berfoto bersama sang tunangan, Arif Hidayat di depan sebuah background inisial G dan A.

Sontak, hal tersebut membuat rekan-rekannya dan juga netizen menduga bahwa Gritte dan Arif telah melangsungkan pernikahan. Namun ternyata, pasangan ini hanya sekedar datang kondangan ke pernikahan salah satu rekan mereka yang kebetulan memiliki inisial sama.

"Tahan tenang sabar... belum. Cuma ke kondangan temen yang kebetulan inisialnya sama," tulis Gritte Agatha, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (2/7/2023).

Sementara itu, melalui akunnya, Gritte dan Arif mengaku sengaja melakukan prank dengan menciptakan kehebohan itu.

"wkwkk emang kita niat nge-prank," lanjutnya.

Lucunya, netizen ternyata sudah sempat 'kegocek' alias tertipu, hingga meyakini jika Gritte dan Arif benar-benar melangsungkan pernikahan. Bahkan beberapa diantaranya berharap keduanya bisa segera menghalalkan hubungan mereka, mengingat Gritte dan Arif sudah berpacaran selama 11 tahun.

Namun, ada pula sebagian yang sadar jika mereka di prank oleh pasangan ini.

"Baru mau ketik congratsss. Untung baca caption," kata @ric***.