Sengaja Beli Mobil untuk Moana, Ria Ricis: Biar Betah

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis, membeli mobil baru yang cukup mewah untuk sang putri tercinta, Cut Raifa Aramoana. Bahkan mobil bermerek Mercedes Benz tersebut kini sudah terparkir di kediamannya.

Momen ketika Ricis membeli mobil baru pun sudah sempat diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia tampak membagikan potret mobil barunya berwarna putih bersama sang putri, Moana yang duduk di atas mobil tersebut.

“Mobil baru Moana udah datang,” tulis Ricis, dikutip Minggu, (2/7/23).

Dalam unggahan itu, terlihat mobil Mercedes Benz berwarna putih ini begitu mewah dengan hiasan pita merah di atasnya. Moana bahkan sempat memegang-megang mobil tersebut seolah penasaran dengan kendaraan barunya ini.

Ricis sendiri mengaku memiliki alasan khusus, mengapa dirinya membeli mobil baru untuk Moana. Mengingat, Moana tak pernah betah ketika berada di dalam mobil.

Berkali-kali, Ricis membagikan video ketika Moana mengamuk di dalam mobil lantaran tidak betah. Bahkan, ia sengaja membuka jendela ataupun sunroof untuk membuat sang putri betah berada di dalamnya.

“Bu Icis cuma berharap Moana bisa betah di mobil. Udah itu aja,” harapnya.