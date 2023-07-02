Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sengaja Beli Mobil untuk Moana, Ria Ricis: Biar Betah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:10 WIB
Sengaja Beli Mobil untuk Moana, Ria Ricis: Biar Betah
Ria Ricis, Moana dan Teuku Ryan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis, membeli mobil baru yang cukup mewah untuk sang putri tercinta, Cut Raifa Aramoana. Bahkan mobil bermerek Mercedes Benz tersebut kini sudah terparkir di kediamannya.

Momen ketika Ricis membeli mobil baru pun sudah sempat diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia tampak membagikan potret mobil barunya berwarna putih bersama sang putri, Moana yang duduk di atas mobil tersebut.

“Mobil baru Moana udah datang,” tulis Ricis, dikutip Minggu, (2/7/23).

Dalam unggahan itu, terlihat mobil Mercedes Benz berwarna putih ini begitu mewah dengan hiasan pita merah di atasnya. Moana bahkan sempat memegang-megang mobil tersebut seolah penasaran dengan kendaraan barunya ini.

Ricis sendiri mengaku memiliki alasan khusus, mengapa dirinya membeli mobil baru untuk Moana. Mengingat, Moana tak pernah betah ketika berada di dalam mobil.

Moana

Berkali-kali, Ricis membagikan video ketika Moana mengamuk di dalam mobil lantaran tidak betah. Bahkan, ia sengaja membuka jendela ataupun sunroof untuk membuat sang putri betah berada di dalamnya.

“Bu Icis cuma berharap Moana bisa betah di mobil. Udah itu aja,” harapnya.

