Akui Masih Jomblo, Prilly Latuconsina Sampai Butuh 2 Tahun untuk Move On

JAKARTA - Prilly Latuconsina kerap mencuri perhatian masyarakat Indonesia, bukan hanya lantaran kehidupannya sebagai seorang artis. Selain memiliki bakat yang cukup baik, Prilly juga mempunyai segudang prestasi di bidang pendidikan.

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan urusan asmaranya. Meski memiliki bakat di dunia seni peran serta pendidikan, Prilly tampaknya cukup sulit untuk bisa move on.

Kepada awak media, mantan kekasih Maxime Bouttier ini secara terang-terangan mengungkap mengenai pasang surut kehidupan asmaranya. Bahkan, setiap kali dirinya mengakhiri hubungan, Prilly mengaku untuk berpindah ke lain hati.

Ia bahkan mengalami momen dimana dirinya membutuhkan waktu sampai dua tahun lamanya untuk move on. Setiap kali harus move on, Prilly selalu merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Move on paling lama, mungkin dua tahun kali. Paling cepet? Gak pernah cepet. Aku emang susah move on," ungkap Prilly Latuconsina saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sampai saat ini Prilly juga dibuat heran dengan hatinya sendiri yang selalu saja kesulitan untuk move on. Ia merasa ketika baru saja kehilangan sosok yang sempat mengisi hatinya, rasanya sulit untuk mencari orang lain untuk menggantikan sosok sebelumnya.

"Ya gak tau aku susah aja, kalau aku tau kenapa, aku juga pengen cepet-cepet, tapi aku bukan tipe orang yang mudah gantikan posisi orang lain gitu," paparnya.