Rizal Armada Dikaruniai Anak Ketiga, Sikap Sule Saat Adzam Sakit Buat Nathalie Holscher Geram

JAKARTA - Kabar gembira kembali datang dari rumah tangga pasangan Tsandi Rizal Adi Pradana alias Rizal Armada dan Monica Imas. Pada Jumat, 30 Juni 2023 kemarin, Monica Imas baru saja melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia itu dibagikan langsung oleh vokalis Armada itu melalui akun Instagramnya. Melalui unggahannya, Rizal juga turut mengatakan bahwa istrinya melahirkan secara normal dan membeberkan soal nama yang diberikannya untuk sang putra.

"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah Tabarakallah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihat, telah lahir dengan selamat lewat proses persalinan normal putra ketiga kami Ghazali Al Farabi Putra Pradana," tulis Rizal dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

"Yang atas izin dan rahmat dariNYA lahir pada hari Jumat jam 18.05 WIB 12 Zulhijjah 1444 H / 30 Juni 2023," sambungnya.

Lewat unggahannya, Rizal juga sempat mendoakan sang putra agar bisa menjadi anak soleh yang hafal Al-Quran. Tak lupa, ia juga membeberkan sederet harapan baiknya untuk putranya tersebut.

"Semoga Allah jadikan anak kami jadi anak yang sehat, kuat, alim, sholeh. Jadi anak baik, jadi hafidz Quran yang punya akhlak baik dan jadi manfaat untuk banyak orang," harapnya.

"Semoga anak kami jadi salah satu umat kebanggan Rasulullah. Jadi alim ulama, jadi wasilah makin besar nya agama Allah, jadi wasilah makin banyak orang kenal dengan Islam, dan jadi wasilah banyak orang yang memeluk Islam. Insya Allah. Aamiin Allahumma Aamiin," lanjutnya.

Sementara itu, baru-baru ini Nathalie holscher sempat membeberkan kondisi putranya, Adzam Adriansyah Sutisna yang terbaring lemah karena sakit. Suhu tubuhnya bahkan terlihat cukup tinggi hingga membuat mulutnya berbusa.

Hal itu jelas membuat ibu satu anak ini panik dan langsung membawa bayi yang belum genap berusia 2 tahun tersebut ke rumah sakit. Tak lupa, ia juga memberitahu kabar tersebut pada mantan suaminya, Sule.

Sayangnya, Nathalie tampaknya kesal dengan sikap seseorang di chat yang diduga merupakan Sule. Sebab, seseorang yang disapa olehnya dengan panggilan Kang itu cukup santai saat mengetahui kabar bahwa Adzam dilarikan ke rumah sakit lantaran demam tinggi.