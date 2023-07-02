Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Boyband JPop Pari Pari Rilis Single Kedua dan Bakal Sapa Penggemar di Jakarta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:10 WIB
Boyband JPop Pari Pari Rilis Single Kedua dan Bakal Sapa Penggemar di Jakarta
Pari Pari (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Boyband Pari Pari (Party Party) akan merilis single keduanya dalam waktu dekat. Sebelumnya, boyband yang beranggotakan Aoi (MeseMoa), Sasser, Ren, Nagi, dan Kanata ini sempat membuat heboh usai merilis single bertajuk Carry On Carry On yang juga dibawakan dalam bahasa Indonesia.

Menariknya, show digital mereka beberapa waktu lalu di YouTube juga cukup sukses digelar. Kini, mereka pun mengaku semakin mantap untuk berkarier di Indonesia.

"Kita happy di sini. Kami sudah beradaptasi dan siap berkarir di Jakarta,” ungkap Aoi (MeseMoa) di Jakarta, baru-baru ini.

Melanjutkan kesuksesan sebelumnya, kini Pari Pari sudah siap merilis single mereka yang kedua. Aoi bahkan menjanjikan keseruan di karya keduanya.

Pari Pari

"Album kedua ini tak kalah atraktifnya dari Carry On Carry On.  Dan seperti pada album yang pertama, kami tetap akan setia dengan lagu dalam Bahasa Indonesia," paparnya.

Sementara itu, para personel Pari Pari diketahui telah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Bahkan, mereka akan melakukan show di beberapa tempat untuk menyapa penggemarnya.

Sebagaimana diketahui, Pari Pari atau Party Party merupakan boyband asal Jepang alis JPop yang berada di bawah naungan DD Corporation. Mereka telah dibentuk sejak September 2019 silam.

Pari Pari sendiri mengaku sengaja mereka ciptakan dalam bahasa Indonesia. Sebab, mereka tertarik melihat antusiasme masyarakat Indonesia dalam menerima kehadiran boyband KPop, serta beberapa personelnya juga memiliki kedekatan dengan masyarakat Indonesia.

Pada pertengahan Maret lalu, boyband ini sempat membuat heboh masyarakat di media sosial Youtube usai merilis single Carry On Carry On. Lagu perdana mereka bahkan hampir 100 persen dibawakan dalam bahasa Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
