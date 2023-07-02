Afgan Ingin Punya Label Sendiri, Usai 15 Tahun Berkarya di Industri Musik

JAKARTA - Sudah 15 tahun lamanya penyanyi Afgansyah Reza berkarya di industri musik Indonesia. Hal itu membuat pelantun Panah Asmara ini memutuskan untuk menggelar konser tunggal di Tennis Indoor Senayan pada 1 Juli 2023 kemarin.

Selama kurang lebih 2,5 jam, pria yang akrab disapa Afgan ini berhasil menghibur para penggemarnya dalam konser bertajuk Evolution tersebut.

Sementara itu, di 15 tahun dirinya berkarya, Afgan mengaku memiliki beberapa impian yang diharapkan dapat segera terwujud. Salah satunya soal dirinya yang ingin mendirikan perusahaan dan label rekamannya sendiri.

"Aku one day nanti pengin banget punya perusahaan sendiri, perusahaan musik sendiri," ujar Afgan ditemui di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

"Sekarang aku mikirin produk, banyak ngerambah hal-hal baru yang kayak mulai dari nol lagi," sambungnya.