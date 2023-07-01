Bima S Episode One Condition and Late Dinner Hanya di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 11.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, Simak bocoran 2 episode minggu ini.

Gawat! Satria hampir celaka karena kepungan para penjahat! Ada seorang gadis kecil yang mungkin bisa menolong Satria tapi dengan satu syarat. Siapakah dia? Apa yang sebenarnya terjadi?

Gawat! Ve dan Aurora terdampar di planet yang penuh dengan monster ganas. Belum lagi tanpa terduga, pesawat mereka hilang! Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Ve dan Aurora akan selamat?