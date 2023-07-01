Modal Nekat, Viasa Asal Pacitan Juara Baru Kontes Ambyar Indonesia 2023

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2023 telah melahirkan bintang baru di belantika musik dangdut Indonesia, Viasa asal Pacitan menjadi juara setelah mengalahkan Fara asal Jogja dan Mayangsari Asal Banyuwangi Rabu 28 Juni 2023.

Persaingan ketat mereka terlihat dari lima besar, pujian demi pujian dilayangkan ke tiga finalis ini dan selalu mendapatkan komentar positif dari para juri.

Jalannya malam grand final sungguh memukau, penampilan dari bintang tamu membuat panggung nan megah terlihat sungguh meriah. Kolaborasi dan Penampilan seru dari Radja, Lala Widy, Dara Fu juga para juri membuat semua penonton bergoyang bersama di studio 14 MNC Studios.

Kemudian masuk pada babak penentuan, Rian Ibram dan Nita Gunawan menyebut Fara sebagai juara tiga dan meninggal Viasa dan Mayangsari. Lalu hasil vote melalui rcti+ dan platform lainnya merujuk pada Viasa bocah 17 tahun asal Pacitan sebagai pemenang pertama dan menjari bintang di Kontes Ambyar Indonesia.

Danang sebagai juri memberikan komentar kepada Viasa. "Ini adalah pilihan terbaik dari pemirsa, karena pilihan ada ditangan pemirsa langsung. Selamat untuk Viasa, ini adalah awal mula dari perjuangan dan tantangan sesungguhnya di dunia musik. Semoga MNCTV selalu mengadakan acara pencarian bakat dangdut milenial seperti ini, karena MNCTV sebagai rumah dangdut Indonesia," ujarnya.

"Pertama aku mau ucapin alhamdulillah, gak pernah sangka untuk bisa menjadi juara di sebuah kompetisi. Karena awalnya aku hanya nekat untuk coba ikut audisi dan ternyata kok lolos terus hingga ke panggung kontes. Lalu sekarang aku bisa juara mengalahkan puluhan ribu peserta," ungkap Viasa dengan senang.

"Terima kasih untuk orang tua dan semua yang telah mendukungku hingga bisa sampai di titik ini," lanjutnya.

