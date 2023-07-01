Blakblakan, Prilly Latuconsina Ungkap Perjalanan Cintanya

JAKARTA - Prilly Latuconsina kerap kali dijodohkan dengan lawan mainnya lantaran chemistry yang terjalin dalam setiap film atau series yang dimainkannya. Prilly dan lawan mainnya selalu berhasil membuat penonton baper dengan kedekatan mereka.

Prilly secara terang-terangan mengungkap, sampai saat ini dirinya belum pernah merasakan jatuh cinta dengan lawan mainnya di setiap proyek film maupun series yang diperankannya atau yang biasa disebut cinta lokasi. Prilly juga menyinggung soal pengalamannya yang tidak pernah jatuh cinta dengan sahabatnya.

Prilly seringkali dikait-kaitkan dengan lawan mainnya di dunia seni peran seperti Aliando hingga Reza Rahadian, Prilly tetap meyakini jika dirinya tak pernah menaruh hati kepada siapapun yang disandingkan dengannya sebagai pasangan di suatu judul film atau series.

"Sampai sekarang belum ada pengalaman cinta lokasi atau jatuh cinta sama sahabat sendiri," ujar Prilly Latuconsina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Mengenai jatuh cinta dengan sahabat, Prilly merasa persahabatannya selalu awet hingga bertahun-tahun lamanya sehingga tak mungkin ada benih-benih cinta yang muncul.

Hal serupa juga terjadi di lokasi syuting dimana dirinya menegaskan bahwa rasanya tak mungkin jatuh cinta dengan lawan mainnya karena dianggap Prilly layaknya teman sendiri.

"Mungkin karena aku kalau bersahabat selalu lama gitu, kaya ada yang sahabat cowok aku dari TK, ada yang dari SMA, terus Umay, ya gak mungkin cinta lokasi sama mereka semua gitu," sambungnya.

BACA JUGA: