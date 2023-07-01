Harga Diri Lady Nayoan Terinjak karena Perselingkuhan Suami, Rendy Kjaernett Minta Maaf

JAKARTA - Lady Nayoan mengaku, perselingkuhan sang suami, Rendy Kjaernett, menginjak-injak harga dirinya sebagai istri. Apalagi ketika dia melihat bagaimana sang suami terlihat ‘patuh’ pada selingkuhannya.

“Suamiku kan kepala keluarga. Kalau dia, ibaratnya nurut banget sama perempuan itu, berarti aku dan anak-anak kan tidak ada harganya untuk dia,” ujar aktris FTV tersebut dikutip dari channel YouTube MAIA ALELDULTV, pada Sabtu (1/7/2023).

Lady Nayoan mengaku, Rendy Kjaernett seolah tidak mempertimbangkan bahwa perselingkuhannya akan memengaruhi ketiga anak mereka. Apalagi, pihak ketiga dalam pernikahan mereka juga seorang istri dan ibu.

“Kasihan banget anak-anakku. Setiap perempuan itu menghubungi suamiku, dia pasti langsung pergi menemuinya. Waktu dia kan terbatas ya (karena syuting). Jadi, suami mengorbankan waktu untuk aku dan anak-anak untuk perempuan itu,” katanya.