Yuki Kato Tampil Cetar dengan Kostum Mermaid, Netizen: Cakepnya Gak Nyantai!

JAKARTA - Yuki Kato merupakan salah satu artis Tanah Air yang terkenal kerap tampil simpel namun tetap modis. Dalam beberapa kesempatan, ia juga tampak memiliki gaya yang sedikit tomboy.

Bahkan, baru-baru ini ia sukses mencuri perhatian karena tampak tetap cantik meskipun sedang menjelma menjadi seorang groomsmen dengan outfit setelan jas hitam.

Namun, dalam beberapa kesempatan, ia juga tampak tak kalah memukau saat dipercaya menjadi bridesmaid sahabatnya dengan balutan dress nan feminin.

Nah, baru-baru ini, Yuki Kato kembali sukses mencuri perhatian saat cosplay menjadi sosok Ariel dalam film The Little Mermaid, dengan mengenakan kostum nan seksi. Hal itu terlihat dalam sebuah potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Yuki Kato tampak memancarkan aura seksinya dengan strap bra berbentuk kerang berwarna ungu yang mirip dikenakan oleh tokoh Ariel dalam film The Little Mermaid.

Ia tampak memadukannya dengan kain berwarna hijau tosca yang dijadikan rok dan dihiasi dengan luaran jaring-jaring berwarna gold. Rok tersebut juga tampak memiliki detail belahan tinggi di bagian tengahnya sehingga membuat penampilan Yuki Kato tampak kian seksi.

Untuk mendukung penampilannya, Yuki Kato tampak membiarkan rambut panjang lurusnya tergerai indah. Ia juga tampak mengenakan aksesori berupa anting berwarna silver yang menggantung indah di kedua telinganya.

