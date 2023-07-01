Raline Shah Pulang Kampung ke Medan, Ada Mini Zoo di Belakang Rumah

Raline Shah pulang kampung ke Medan, ada mini zoo di belakang rumah (Foto: IG Raline)

JAKARTA - Raline Shah baru saja mengunjungi kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara pada perayaan Idul Adha. Momen Raline pulang kampung ini pun diunggah bintang film 5 CM ini di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, wanita 35 tahun ini memperlihatkan potret kebersamaannya bersama sang ayah dan keluarga besarnya di kediamannya di Medan.

“Back home in Medan, makan lontong Medan di atas meja biliar sama big bos,” tulis Raline, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/7/23).

Tak cuma membagikan potretnya bersama keluarga besar, Raline juga terlihat berpose di sebuah halaman diduga kediaman miliknya. Halaman tersebut terlihat luas dan memiliki hamparan rumput hijau.

Tak hanya itu, Raline juga sempat berpose dengan sejumlah rusa dan memberikan makan hewan tersebut. Momen ini pun membuat netizen menduga Raline memiliki kebun binatang kecil di kediamannya.

“Semoga hari liburnya menyenangkan dan mengenyangkan,” sambung Raline.

