Hwasa Resmi Gabung P NATION, Teken Kontrak di Panggung SUMMER SWAG 2023

SEOUL - Hwasa MAMAMOO resmi memiliki ‘rumah’ baru, setelah mengakhiri kontrak 9 tahun bersama RBW. Kini, dia resmi bergabung dengan P NATION, agensi bentukan PSY, pada 30 Juni 2023.

PSY secara pribadi mengumumkan kabar baik itu di panggung SUMMER SWAG 2023. “Aku mendirikan sebuah agensi kecil bernama P NATION. Dan hari ini, ada kontrak penting yang harus kuteken,” katanya dikutip dari Soompi, pada Sabtu (1/7/2023).

Beberapa orang kemudian naik ke atas panggung sambil membawa meja. PSY kemudian meminta pengertian penonton dan menjelaskan kontrak penting itu harus segera ditandatanganinya.

Hwasa kemudian masuk dan menandatangi sebuah kertas yang ada di atas meja. Dia kemudian memeluk PSY dan berpose sejenak, sebelum akhirnya tampil membawakan lagu Maria. Dengan begitu, Hwasa resmi bergabung dengan P NATION.

“Aku baru saja bergabung dengan P NATION. Ini bukan sekadar aksi panggung tapi aku menandatangani kontrak benaran. Setelah mendiskusikan beberapa hal dalam kontrak, kami akhirnya menyepakati semuanya hari ini,” ujar Hwasa.