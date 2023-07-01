Advertisement
Okezone.com
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Utamakan Pekerjaan daripada Anak, Nathalie Holscher: Tidak Patut Dicontoh

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |17:01 WIB
Nathalie Holscher (Foto: IG Nathalie Holscher)
JAKARTA - Nathalie Holscher mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons seseorang yang diduga Sule saat mengetahui putra mereka, Adzam dilarikan ke rumah sakit. Mengunggah tangkapan layar chat bersama seseorang yang disapa 'kang' itu, Nathalie mengabarkan jika Adzam harus masuk IGD dan belum mendapatkan kamar untuk rawat inap.

Mendengar kabar itu, lelaki yang diduga Sule itu menjawab bahwa dirinya akan terus menunggu kabar mengenai kamar untuk Adzam.

"Oh oke ti mandi dulu gue. Ti kabarin ya nomor kamarnya," tulis seseorang yang diduga Sule dikutip dari Instagram Stories yang diunggah Nathalie Holscher, Sabtu (1/7/2023).

 Nathalie Holscher dan Sule

Kemudian, lelaki itu malah menyebut bahwa dirinya masih belum bisa menjenguk Adzam karena harus mengerjakan endorse Respons inilah yang membuat Nathalie kaget bukan main sekaligus kecewa.

"Nanti gue ngerjain endorse dulu ya, habis jumatan paling gue ke sana," tutupnya.

Nathalie mengaku kecewa lantaran Sule dianggap lebih mementingkan materi ketimbang apa yang terjadi kepada darah dagingnya sendiri.

"Astagfirullah ngerjain endorse dulu dan habis jumatan (perasaan nggak pernah tuh lihat dia jumatan selama bareng2)" kata Nathalie Holscher.

Nathalie mengimbau agar sikap ini tak ditiru oleh para ayah di luar sana. Ia mengingatkan bahwa seorang ayah seharusnya bisa memprioritaskan anaknya dengan cara selalu mencurahkan kasih sayang.

"Tidak patut dicontoh ya bapak-bapak di luar sana jangan pernah semasa bodo itu sama anak... kasih sayang bukan cuma MATERI!!!" tutup Nathalie.

Seperti yang diketahui, Adzam mengalami demam tinggi hingga step dan sampai mulutnya berbusa. Nathalie pun begitu panik dan khawatir melihat kondisi putranya itu.

“Ternyata gini ya rasanya jadi ibu .. hebat bgt untuk semua para ibu di dunia !! Ini pengalaman pertama liat anak step liat anak tiba-tiba gak fokus mata ke atas mulut berbusa apalagi ini adalah anak pertama aku,” tulis Nathalie Holscher.

Telusuri berita celebrity lainnya
