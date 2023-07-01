Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hailey Bieber Muak dengan Dramanya Bersama Selena Gomez

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:01 WIB
Hailey Bieber Muak dengan Dramanya Bersama Selena Gomez
Hailey Beiber muak dengan dramanya bersama Selena Gomez (Foto: IG Hailey)
A
A
A

LOS ANGELES - Hailey Bieber menumpahkan kekesalannya terhadap drama bersama Selena Gomez yang menurutnya hanyalah dibuat-buat oleh khalayak ramai. Ia muncul di The Circuit Bloomberg pada hari Kamis, 29 Juni 2023 dan membahas tentang apa yang terjadi bersama Gomez, merespons pertanyaan dari pembawa acara Emily Chang.

Chang tidak menyebut nama Gomez secara langsung, namun berita yang menyebutkan nama kedua wanita itu muncul di layar.

"Saya tidak berpikir ini tentang saya, Hailey Bieber, dan Selena Gomez," kata Hailey dikutip dari People, Sabtu (1/7/2023).

Hailey Bieber Muak dengan Dramanya dengan Selena Gomez

Wanita 26 tahun itu merasa momentum ini begitu tepat untuk mengungkapkan perasaannya mengenai keresahannya melihat orang-orang seakan berdiri di antara dua kubu, membela dirinya atau Gomez. Ia mengaku tak menyukai hal tersebut.

"Saya pikir ini adalah kesempatan untuk benar-benar berdiri untuk menyatukan orang dan tidak setuju dengan jenis perpecahan yang disebabkannya, karena saya tidak setuju. Saya tidak suka gagasan tentang tim orang ini dan tim orang ini," sambungnya.

Chang juga menyinggung tentang dua wanita yang diadu satu sama lain karena seorang pria seolah mendeskripsikan apa yang selama ini diperbincangkan khalayak ramai.

Hailey menegaskan jika dirinya membenci hal tersebut. Ia membantah mengenai rumor yang beredar dan menyebut jika tak ada masalah diantara mereka terkait dengan seorang pria.

"Aku benci itu. Aku sudah membencinya sejak awal dan kembali disalahpahami. Berkali-kali saya katakan tidak ada masalah dan sangat mengecewakan bahwa orang masih berperilaku seperti ini terhadap seorang pria," jelasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
