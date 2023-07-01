Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisruh Dewi Perssik vs Ketua RT, Aldi Taher: Lemah Lembutlah pada Wanita

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:40 WIB
Kisruh Dewi Perssik vs Ketua RT, Aldi Taher: Lemah Lembutlah pada Wanita
Dewi Perssik vs Ketua RT, Aldi Taher: Lemah lembutlah dengan wanita (IG Aldi Taher)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik ramai dibicarakan perihal perseteruannya dengan ketua RT di kediamannya. Kabar tersebut pun sampai ke telinga mantan suaminya, Aldi Taher. Mengetahui perseteruan itu, Aldi pun buka suara dan lantang membela Dewi Perssik.

“Bismillah, baginda Rasulullah berpesan: ibumu, ibumu, ibumu. Lemah lembutlah kepada wanita,” tulis Aldi Taher di Instagram-nya, dikutip Sabtu, (1/7/23).

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan video Depe yang klarifikasi perihal sapi kurbannya yang ditolak oleh ketua RT-nya. Depe juga menjelaskan soal pihak RT-nya yang meminta bayaran bila ingin sapi kurban Dewi disembelih sebagai hewan kurban.

Dewi Perssik vs Ketua RT

Sementara itu, Aldi juga membahas soal laki-laki sejati seolah menyindir aksi ketua RT di kediaman Dewi Perssik ini. Ia mengatakan bahwa pria sejati adalah sosok yang bisa membuat tersenyum seorang wanita.

“Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa membuat tersenyum kaum hawa. We loved you bunda, Dewi Perssik. Bahagia selalu,” ungkap Aldi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
