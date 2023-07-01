Kisruh Dewi Perssik vs Ketua RT, Aldi Taher: Lemah Lembutlah pada Wanita

JAKARTA - Dewi Perssik ramai dibicarakan perihal perseteruannya dengan ketua RT di kediamannya. Kabar tersebut pun sampai ke telinga mantan suaminya, Aldi Taher. Mengetahui perseteruan itu, Aldi pun buka suara dan lantang membela Dewi Perssik.

“Bismillah, baginda Rasulullah berpesan: ibumu, ibumu, ibumu. Lemah lembutlah kepada wanita,” tulis Aldi Taher di Instagram-nya, dikutip Sabtu, (1/7/23).

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan video Depe yang klarifikasi perihal sapi kurbannya yang ditolak oleh ketua RT-nya. Depe juga menjelaskan soal pihak RT-nya yang meminta bayaran bila ingin sapi kurban Dewi disembelih sebagai hewan kurban.

Sementara itu, Aldi juga membahas soal laki-laki sejati seolah menyindir aksi ketua RT di kediaman Dewi Perssik ini. Ia mengatakan bahwa pria sejati adalah sosok yang bisa membuat tersenyum seorang wanita.

“Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa membuat tersenyum kaum hawa. We loved you bunda, Dewi Perssik. Bahagia selalu,” ungkap Aldi.

