Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta dan Natasha Rizky Tak Lagi Saling Panggil Abuy, Netizen Mewek

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |13:41 WIB
Desta dan Natasha Rizky Tak Lagi Saling Panggil Abuy, <i>Netizen</i> Mewek
Panggilan Desta dan Natasha Rizky berubah setelah bercerai. (Foto: Instagram/@desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Desta Mahendra dan Natasha Rizky memang sudah resmi bercerai, pada 19 Juni silam. Namun perpisahan tidak membuat mantan pasangan suami istri ini melupakan peran mereka sebagai orangtua.

Seperti belum lama ini, Desta dan Natasha terlihat membawa ketiga anak mereka liburan bareng di Singapura. Dalam momen tersebut, interaksi mantan pasangan suami istri ini sempat menuai sorotan warganet. 

Pasalnya, Desta tak lagi memanggil sang mantan istri dengan sapaan ‘Abuy’ seperti yang dilakukannya selama ini. Mantan personel Club Eighties itu hanya menyapa sang mantan istri dengan nama kecilnya, ‘Caca’. 

Momen itu terlihat ketika Desta memesankan es krim untuk Natasha dan sang mantan mertua. “Mampi rasa ini,” kata Natasha dalam video yang diunggahnya di TikTok. Pria 46 tahun itu kemudian bertanya kembali, “Mami rasa apa? Caca apa?”

 Desta dan Natasha Rizky. (Foto: Instagram/@desta80s)

Video itu ramai dikomentari warganet. “Sekarang, Desta manggil mantan dengan ‘Caca’,” ujar seorang pengguna TikTok. Lainnya menambahkan, “Kangen mereka saling panggil ‘Abuy’. Duh, kenapa jadi gue yang gagal move on.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141643/natasha_rizky-MLli_large.jpg
Natasha Rizky Klarifikasi Isu Dibelikan Mobil oleh Desta: Bukan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/33/3123087/natasha_rizky-OdCq_large.jpg
Natasha Rizky soal Peluang Rujuk dengan Desta: Saya Butuh Imam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084318/natasha_rizky-BgZp_large.jpg
Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026287/desta-dan-natasha-rizky-kompak-di-khitanan-anak-pascacerai-JUsdbqY07G.jpg
Desta dan Natasha Rizky Kompak di Khitanan Anak Pascacerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026227/panggil-natasha-rizky-istri-desta-diledek-prilly-latuconsina-eHvbQzSTNj.jpg
Panggil Natasha Rizky Istri, Desta Diledek Prilly Latuconsina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018148/natasha-rizky-ungkap-alasan-hobi-olahraga-lari-mengalihkan-stres-Uz40hXDNSH.jpg
Natasha Rizky Ungkap Alasan Hobi Olahraga Lari : Mengalihkan Stres
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement