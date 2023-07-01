Desta dan Natasha Rizky Tak Lagi Saling Panggil Abuy, Netizen Mewek

JAKARTA - Desta Mahendra dan Natasha Rizky memang sudah resmi bercerai, pada 19 Juni silam. Namun perpisahan tidak membuat mantan pasangan suami istri ini melupakan peran mereka sebagai orangtua.

Seperti belum lama ini, Desta dan Natasha terlihat membawa ketiga anak mereka liburan bareng di Singapura. Dalam momen tersebut, interaksi mantan pasangan suami istri ini sempat menuai sorotan warganet.

Pasalnya, Desta tak lagi memanggil sang mantan istri dengan sapaan ‘Abuy’ seperti yang dilakukannya selama ini. Mantan personel Club Eighties itu hanya menyapa sang mantan istri dengan nama kecilnya, ‘Caca’.

Momen itu terlihat ketika Desta memesankan es krim untuk Natasha dan sang mantan mertua. “Mampi rasa ini,” kata Natasha dalam video yang diunggahnya di TikTok. Pria 46 tahun itu kemudian bertanya kembali, “Mami rasa apa? Caca apa?”

Video itu ramai dikomentari warganet. “Sekarang, Desta manggil mantan dengan ‘Caca’,” ujar seorang pengguna TikTok. Lainnya menambahkan, “Kangen mereka saling panggil ‘Abuy’. Duh, kenapa jadi gue yang gagal move on.”