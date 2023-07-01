Ditanya soal Cinta, Luna Maya: Lagi Happy

JAKARTA - Luna Maya, Ayu Dewi, dan Nagita Slavina berkumpul di pinggir lapangan usai bermain tenis. Satu persatu dari mereka diharuskan mengambil sebuah gulungan kertas berisi kata.

Nantinya, mereka harus menjelaskan makna tersebut bagi diri masing-masing. Luna Maya kedapatan mengambil kertas bertuliskan 'Cinta'. Sontak Ayu dan Nagita pun langsung heboh.

Ayu Dewi kemudian memancing Luna untuk mengaku apakah dirinya kini tengah menjalin hubungan asmara dengan seseorang.

"Mbak bulan lagi kosong apa lagi isi sih?," kata Ayu Dewi, dikutip dari YouTube-nya, Sabtu (1/7/2023).

Luna Maya hanya tersenyum mendengar candaan sahabatnya. Ketimbang menjawab blak-blakan antara iya atau tidak, Luna hanya meminta doa terbaik soal urusan asmara.

"Doain aja semoga cintanya bersemi, amin," kata Luna Maya.

Tak puas akan jawaban Luna, Ayu dan Nagita terus mendesak mantan kekasih Ariel NOAH itu. Ayu ingin tahu apakah cinta Luna saat ini sedang bersih atau menuju fase tersebut.

