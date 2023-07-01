Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gisella Anastasia Sedih Kerap Dipandang Salah oleh Masyarakat

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:02 WIB
Gisella Anastasia Sedih Kerap Dipandang Salah oleh Masyarakat
Gisella Anastasia sedih sering dianggap salah oleh masyarakat (Foto: IG Gisel)
A
A
A

JAKARTA - Gerak-gerik Gisella Anastasia memang tak pernah luput dari perhatian banyak orang. Ada saja asumsi-asumsi yang muncul soal Gisel dan belum tentu benar adanya.

Tak mengelak, Gisella Anastasia pun merasa banyak sekali asumsi keliru dari orang lain tentang dirinya.

"Banyak banget (asumsi yang salah), orang selalu mikirin aku salah mulu. kadang-kadang aku dari mulai sedih sampai ketawa," kata Gisella Anastasia, dikutip dari YouTube Merry Riana, Sabtu (1/7/2023).

Gisella Anastasia Sedih Kerap Dipandang Salah oleh Masyarakat

Ibunda Gempita Nora Marten ini kemudian membeberkan salah satu asumsi keliru yang kerap diucapkan oleh orang lain. Gisella merasa ada kalanya orang mengira dirinya punya sifat galak.

Mungkin terkadang ada benarnya, namun Gisel mengaku sikap galak pun dia tunjukan bukan tanpa alasan.

"Kadang - kadang aku suka dibilang galak, padahal hatinya anak kucing banget. Cuman mungkin kalau asisten aku dibilangin seribu kali nyebelin gak kelar- kelar ya aku galak-galak dikit lah," lanjut Gisel.

"Cuman orang kan si Gisel kan galak, suka marah-marah sama asisten," tambahnya.

Bukan cuman soal sifat galak, Gisella Anastasia juga menepis asumsi lain tentang hubungannya dan Gading Marten. Tak sedikit yang menyangka Gisel akan kembali ke pelukan salah satu anggota The Prediksi tersebut.

Untuk sekarang, Gisel tak ingin berkomentar banyak, hanya saja dia memastikan dirinya dan Gading Marten sudah seperti saudara

"Itu juga, kalau dinilai tersalah gak tau ya gak berani ngomong juga. Tapi kebetulan saat ini salah sih, kita tuh like family hubungannya, kakak adik banget. kalau kembali belum ada omongan sama sekali, semua ada hidupnya sendiri-sendiri," jelas Gisel.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
