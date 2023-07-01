Zaskia Adya Mecca Sempat Mau Gugurkan Anak Kelima, Tersadar karena Nasihat Teuku Wisnu

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca memiliki anak cukup banyak. Tak bisa dipungkiri, Zaskia pernah merasa di titik lelah mengurus bayi dan ingin bebas sejenak.

Namun sayangnya, saat dia mengira sudah bisa kembali menikmati hidupnya bersama sahabat tanpa mengurus bayi usai melahirkan anak keempat, Zaskia ternyata 'kebobolan' anak kelima. Bukannya senang, dirinya malah terkejut hingga menangis sejadi-jadinya.

"Tiba-tiba hamil lagi, ini benar-benar gak direncanakan. Aku syok, bukannya happy aku malah nangis, nelfon mas Hanung sampai gak bisa ngomong," kata Zaskia Adya Mecca, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (1/7/2023)

"Adikku yang paling kecil sampai datang ke rumah aku dipeluk, aku cuman nunjukin garis dua. Aku gak mau, aku gak mau hamil lagi, gak mau nyusuin, aku pengen main, menikmati hidup. Semua anakku aku susuin dua tahun, jadi selalu attach sama bayi," lanjutnya.

Hanung Bramantyo langsung bersikap saat melihat sang sedih mendapati dirinya mengandung lagi. Tidak ada paksaan harus meneruskan kehamilan, Hanung justru membawa Zaskia Adya Mecca ke dokter demi konsultasi menggugurkan anak.

Tapi, dokter tidak menyanggupi hal tersebut lantaran di Indonesia praktik menggugurkan anak tidak diperbolehkan.

"Akhirnya mas Hanung bilang, oke kamu hamil, terus gimana, gak mau anaknya? gak mau. Yaudah kita coba ke dokter, bisa gak sih digugurkan? gak bisa Zaskia ini berkah, tapi di Indonesia gak bisa digugurkan," kata kakak Haykal Kamil itu.

Pernyataan dokter tak lantas membuat Hanung Bramantyo hanya berdiam diri. Dia segera mencari tempat yang bisa menggugurkan kandungan sampai ke Singapura.

Begitu semuanya sudah siap, Zaskia Mecca mulai merasa bimbang atas keinginannya menggugurkan anak kelima.

"Mas Hanung nyari ke Singapura ada, nih ada kliniknya aku udah siapin mau berangkat kapan. Nah aku udah mulai galau tuh," ujar Zaskia Mecca.

Di tengah rasa galau yang mulai menghantui Zaskia, dirinya pun berbincang dengan dua sahabatnya, Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu. Dari situ, ada kata-kata Wisnu yang dianggap begitu 'menusuk' hingga membuat Zaskia mantap mengurungkan niat menggugurkan bayi dalam perutnya.

"Aku lagi berkabar terus sama Shireen Sungkar dan Wisnu, terus Wisnu telfon aku 'kamu yakin mau gugurin? kita gak pernah tau loh anak mana yang akan kasih mahkota di surga nanti, bisa jadi anakmu yang kelima,' setelah tiga bulan galau, akhirnya hilang pikiran mau gugurin," tuturnya.