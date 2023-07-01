Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Film, Prilly Latuconsina Lebih Terbuka dengan Refal Hady

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:02 WIB
Gara-Gara Film, Prilly Latuconsina Lebih Terbuka dengan Refal Hady
Prilly Latuconsinamulai terbuka dengan Refal Hady (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina mengakui, jika dirinya lebih terbuka dengan Refal Hady, lawan mainnya di Film Ketika Berhenti di Sini. Awalnya ia sempat tertutup, karena baru pertama kalinya terlibat dalam satu proyek yang sama dengan Refal.

Namun hal itu berubah, ketika Umay Shahab, salah satu pemain mencoba memberikan waktu ke Prilly dan Refal Hady. Pada akhirnya, keduanya benar-benar saling terbuka dan berdiskusi satu sama lain.

BACA JUGA:

Ketika Berhenti di Sini Jadi Film Terberat Prilly Latuconsina, Ini Sebabnya 

Gara-Gara Film, Prilly Latuconsina Lebih Terbuka dengan Refal Hady

"Aku sama Refal pada saat itu kita benar-benar cerita soal masalah pribadi, akhirnya aku terbuka sama Refal, untuk project ini. Terbuka dan cerita gitu, karena ditutup lampunya sama Umay, jadi kita lebih intimate aja," ungkap Prilly Latuconsina.

Dengan saling terbuka dan bercerita itu, pemilik klub sepakbola Persikota Tanggerang ini mengaku lebih luwes dan berani menyentuh Refal Hady. Artinya sangat membantunya dalam urusan membangun chemistry di dalam proyek baru mereka tersebut.

"Iya jadi sekarang lebih luwes, karena tadinya aku nggak tau Refal orangnya kayak gimana. Aku juga nggak enak tiba-tiba cerita gitu-gitukan,"jelas Prilly Latuconsina.

"Jadi sekarang kaya lebih berani untuk cerita, lebih berani untuk menyentuh dia. Kayak tadinya nggak enak lagi kayak gini-gini (sambil elus-elus pundak), kayak pumpuk dia," tambahnya.

Umay Shahab menjelaskan, tujuannya memberikan waktu Prilly dan Refal Hady berdua. Tak lain, ingin agar keduanya saling mengenal satu sama lain dan membangun chemistry.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement