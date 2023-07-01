Gara-Gara Film, Prilly Latuconsina Lebih Terbuka dengan Refal Hady

JAKARTA - Prilly Latuconsina mengakui, jika dirinya lebih terbuka dengan Refal Hady, lawan mainnya di Film Ketika Berhenti di Sini. Awalnya ia sempat tertutup, karena baru pertama kalinya terlibat dalam satu proyek yang sama dengan Refal.

Namun hal itu berubah, ketika Umay Shahab, salah satu pemain mencoba memberikan waktu ke Prilly dan Refal Hady. Pada akhirnya, keduanya benar-benar saling terbuka dan berdiskusi satu sama lain.

BACA JUGA:

Ketika Berhenti di Sini Jadi Film Terberat Prilly Latuconsina, Ini Sebabnya

"Aku sama Refal pada saat itu kita benar-benar cerita soal masalah pribadi, akhirnya aku terbuka sama Refal, untuk project ini. Terbuka dan cerita gitu, karena ditutup lampunya sama Umay, jadi kita lebih intimate aja," ungkap Prilly Latuconsina.

Dengan saling terbuka dan bercerita itu, pemilik klub sepakbola Persikota Tanggerang ini mengaku lebih luwes dan berani menyentuh Refal Hady. Artinya sangat membantunya dalam urusan membangun chemistry di dalam proyek baru mereka tersebut.

"Iya jadi sekarang lebih luwes, karena tadinya aku nggak tau Refal orangnya kayak gimana. Aku juga nggak enak tiba-tiba cerita gitu-gitukan,"jelas Prilly Latuconsina.

"Jadi sekarang kaya lebih berani untuk cerita, lebih berani untuk menyentuh dia. Kayak tadinya nggak enak lagi kayak gini-gini (sambil elus-elus pundak), kayak pumpuk dia," tambahnya.

Umay Shahab menjelaskan, tujuannya memberikan waktu Prilly dan Refal Hady berdua. Tak lain, ingin agar keduanya saling mengenal satu sama lain dan membangun chemistry.

BACA JUGA: