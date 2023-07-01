Jawaban Menohok Inara Rusli Disebut Tak Lagi Kalem

JAKARTA - Inara Rusli belakangan menjadi perbincangan publik setelah membongkar isu perselingkuhan suaminya, Virgoun. Sejak saat itu, kehidupannya pun jadi sorotan.

Usai menggugat suaminya, Inara menjadi seorang influencer dengan pengikut yang cukup banyak. Kini dia juga disibukkan dengan berjualan baju gamis lewat live TikTok.

Namun cara berjualan Inara ini menjadi perhatian karena dianggap menunjukkan sifat aslinya. Sebelumnya Inara terlihat pendiam, kini dia kerap heboh saat live berjualan online.

Ada beberapa netizen yang memberikan komentar miring kepadanya. "Apa sih dulunya kalem," ujar salah satu netizen.

Membaca komentar itu, Inara pun memberi jawaban. "Ih maunya gimana? Diem-diem gitu?," tanya Inara dengan tingkah dan ekspresi meledek.

"Sudah ku duga seperti biasa netizen wakanda, setelah di junjung tinggi di puja puja disembah setelah itu dihujat karena ketidaksesuaian ekspektasi netizen," tulis akun tersebut dalam keterangan postingannya.

