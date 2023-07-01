Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagianya Anang Hermansyah Idul Adha di Rumah Krisdayanti

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:40 WIB
Bahagianya Anang Hermansyah Idul Adha di Rumah Krisdayanti
Anang Hermansyah Idul Adha bersam keluarga besar di rumah Krisdayanti (Foto: IG Anang)
JAKARTA - Anang Hermansyah bersyukur merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bersama keluarga besar serta besannya, keluarga Gen Halilintar di kediaman Krisdayanti.

Ungkapnya rasa syukur Anang bagikan lewat akun instagram pribadinya. Ia menunjukan momen, dirinya menyambut kedatangan Gen Halilintar di kediaman Krisdayanti.

"Indahnya momen kumpul keluarga di rumah KD saat Idul Adha,"tulis Anang Hermansyah dalam cuitan di akun instagram pribadinya.

Bahagianya Anang Hermansyah Idul Adha di Rumah Krisdayanti

Pada momen ini, suami Ashanty nampak bahagia dengan menyambut keluarga besar Atta Halilintar lainnya. Tampil kompak dengan memakai pakaian serba putih, saat merayakan Idul Adha.

Tak berselang lama, muncul pula Krisdayanti bersama suaminya, Raul Lemos turut menyambut kehadiran keluarga besar Atta Halilintar tersebut.

Saling berbincang dan bercengkrama satu sama lain, hingga masanya tiga keluarga besar itu melakukan swafoto bersama. Sebagai salah satu kenangan terindah, ketika merayakan hari raya Idul Adha bersama keluarga besar.

