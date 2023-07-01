Alami Sindrom Brain Fog, Nikita Willy Sering Bengong Usai Melahirkan

JAKARTA - Nikita Willy mengalami perubahan dalam dirinya setelah melahirkan anak pertamanya Issa Xander Djokosoetono. Ia takut bermain media sosial lantaran khawatir membaca komentar negatif dari netizen.

Selain itu, Nikita Willy juga mengalami sindrom Brain Fog. "Jujur aja semenjak aku jadi ibu ini, aku lebih sensitif. Aku lebih kayak suka kadang-kadang dapet mom brain, brain fog gitu-gitu loh," kata Nikita Willy saat hadir di podcast YouTube Denny Sumargo.

Sebagai informasi Brain Fog adalah kondisi seseorang kesulitan untuk fokus dan konsentrasi terhadap suatu hal.

"Jadi nggak masuk kalau misalkan orang-orang ngasih komen positif atau negatif malah bikin aku sakit hati. Jadi mendingan nggak usah mikirin hal itu, mendingan nggak usah dilihat," tambah ibu satu anak itu.

Nikita Willy juga kerap merasa sering bengong karena tidak tahu apa langkah apa saja yang harus ia lakukan.

"Jadi mom brain itu, dari tadi waktu Ko Densu ngomong aku jadi suka bengong gitu loh karena banyak banget yang harus dipikirin," jelas Nikita Willy.

"Karena biasanya cuman mikirin a sama b, sekarang jadi a sampai z itu harus dipikirin. Jadi kadang-kadang aku suka bengong sendiri, mikirin 'ini udah belum ya, itu udah belum ya'," sambungnya.

