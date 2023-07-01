Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami Sindrom Brain Fog, Nikita Willy Sering Bengong Usai Melahirkan

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:01 WIB
Alami Sindrom Brain Fog, Nikita Willy Sering Bengong Usai Melahirkan
Nikita Willy alami sindrom brain fog (Foto: IG Nikita Willy)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy mengalami perubahan dalam dirinya setelah melahirkan anak pertamanya Issa Xander Djokosoetono. Ia takut bermain media sosial lantaran khawatir membaca komentar negatif dari netizen.

Selain itu, Nikita Willy juga mengalami sindrom Brain Fog. "Jujur aja semenjak aku jadi ibu ini, aku lebih sensitif. Aku lebih kayak suka kadang-kadang dapet mom brain, brain fog gitu-gitu loh," kata Nikita Willy saat hadir di podcast YouTube Denny Sumargo.

Sebagai informasi Brain Fog adalah kondisi seseorang kesulitan untuk fokus dan konsentrasi terhadap suatu hal.

Nikita Willy Alami Sindrom Brain Fog

"Jadi nggak masuk kalau misalkan orang-orang ngasih komen positif atau negatif malah bikin aku sakit hati. Jadi mendingan nggak usah mikirin hal itu, mendingan nggak usah dilihat," tambah ibu satu anak itu.

Nikita Willy juga kerap merasa sering bengong karena tidak tahu apa langkah apa saja yang harus ia lakukan.

"Jadi mom brain itu, dari tadi waktu Ko Densu ngomong aku jadi suka bengong gitu loh karena banyak banget yang harus dipikirin," jelas Nikita Willy.

"Karena biasanya cuman mikirin a sama b, sekarang jadi a sampai z itu harus dipikirin. Jadi kadang-kadang aku suka bengong sendiri, mikirin 'ini udah belum ya, itu udah belum ya'," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157650/nikita_willy-pHOr_large.jpg
Nikita Willy Belanja Thrifting di Pasar Senen, Kaget Lihat Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154433/nikita_willy-mH59_large.jpg
Momen Haru Nikita Willy Rayakan Ulang Tahun di Panti Asuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/33/3103176/nikita_willy-r3nJ_large.jpg
Los Angeles Kebakaran Hebat, Nikita Willy: Keluarga Kami Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101444/nikita_willy-HOln_large.jpg
Mertua Salut Lihat Perjuangan Nikita Willy saat Persalinan Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/33/3100463/nikita_willy-0avy_large.jpg
Baru 15 Hari Melahirkan, Perut Ramping Nikita Willy Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096255/nikita_willy-9lQY_large.jpeg
Kabar Bahagia, Nikita Willy Melahirkan Anak Kedua Lewat Proses Waterbirth
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement