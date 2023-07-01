Sinopsis Film Vantage Point, Menguak Upaya Pembunuhan Presiden AS

JAKARTA - Sinopsis film Vantage Point akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini adalah film thriller aksi politik Amerika 2008 yang disutradarai oleh Pete Travis dan ditulis oleh Barry L. Levy.

Cerita berfokus pada percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat di Salamanca, Spanyol, dilihat dari berbagai sudut pandang karakter yang berbeda.

Vantage Point dibintangi oleh Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, William Hurt dan Sigourney Weaver. Film tersebut diproduksi bersama oleh Relativity Media, Original Film, dan Art In Motion, dan mulai syuting di Mexico City pada 18 Juni 2006.

Film ini tayang perdana di Salamanca pada 13 Februari 2008, dan dirilis di bioskop-bioskop di Amerika Serikat oleh Sony Pictures Merilis melalui label Columbia Pictures pada 22 Februari. Skor film, dirilis oleh Varèse Sarabande pada 26 Februari, disusun oleh Atli Örvarsson.

Sinopsis Film Vantage Point

Di Salamanca, Spanyol, upaya pembunuhan terhadap Presiden AS Henry Ashton terungkap dari beberapa tempat yang menguntungkan.

Produser GNN Rex Brooks mengarahkan liputan berita dari studio televisi seluler saat presiden tiba di sebuah upacara di Plaza Mayor kota, untuk memulai negosiasi internasional melawan terorisme. Walikota Salamanca memperkenalkan Presiden, yang ditembak dua kali saat mencapai podium, segera diikuti oleh ledakan di luar alun-alun. Beberapa saat kemudian, ledakan sekunder di podium membunuh dan melukai banyak orang.

Sebelum Presiden naik panggung, agen Secret Service Thomas Barnes melihat tirai berkibar di gedung yang diduga dikosongkan, dan mengamati turis Amerika Howard Lewis merekam penonton. Setelah Presiden ditembak, Barnes menangani seorang pria bernama Enrique yang bergegas ke podium.

Setelah ledakan kedua, Barnes menerobos masuk ke studio GNN untuk melihat rekaman mereka. Dia menerima telepon dari agen Secret Service lain, yang melaporkan bahwa dia sedang mengejar tersangka pembunuh; Barnes kemudian dikejutkan oleh gambar dari umpan langsung GNN.

Enrique, seorang perwira polisi Spanyol yang menjaga Walikota, sengaja mendengar pacarnya Veronica dipeluk oleh orang asing dan berencana untuk bertemu nanti di bawah jembatan penyeberangan. Enrique mengonfrontasi Veronica, yang meyakinkannya akan cintanya saat dia menyerahkan sebuah tas padanya.

Saat Presiden tertembak, Enrique bergegas melindungi Walikota tetapi ditangani oleh Barnes. Enrique menyaksikan Veronica melemparkan tasnya ke bawah podium, menyebabkan ledakan kedua. Melarikan diri dari Secret Service, Enrique menghadapi seseorang yang tak terlihat di jalan layang.