Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Keren, Jason Statham Unggah Foto Keakraban Bareng Iko Uwais

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:07 WIB
Keren, Jason Statham Unggah Foto Keakraban Bareng Iko Uwais
Iko Uwais dan Jason Statham di Film Expendables 4 (Foto: IG Jason Statham)
A
A
A

LOS ANGELES - Jason Statham mengunggah foto bareng Iko Uwais dan Tony Jaa. Hal ini sebagai bentuk menyambut film terbaru mereka The Expendables 4 yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Dalam foto yang diunggah, terlihat keakraban antara Jason dan Iko Uwais. Di slide pertama, Jason memiting Iko dan di slide kedua tawa di antara mereka pacah.

 Keren, Jason Statham Unggah Foto Keakraban Bareng Iko Uwais

Sontak, unggahan tersebut memancing reaksi beragam dari netizen. Bahkan Baim Wong turut berkomentar dan bangga atas keakraban yang terjadi antara Jason dan Iko Uwais.

"Itu temen aku kak. bangga de🔥😋," tulis Baim Wong.

"NDONESIA BANGGA PADAMU @iko.uwais ❤️🇮🇩," ujar seorang netizen.

Seperti diketahui, Iko Uwais akan hadir di film Expendables 4. Pada film tersebut, aktor berdarah Betawi itu akan berduel dengan Jason Statham.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055829/iko_uwais-1neQ_large.jpg
Segini Bayaran Iko Uwais Main di Film Hollywood, Bisa Capai Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/206/3018955/iko-uwais-ingin-tinggalkan-hollywood-fokus-kembangkan-film-action-di-indonesia-FM8UZVztoM.jpg
Iko Uwais Ingin Tinggalkan Hollywood, Fokus Kembangkan Film Action di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/33/3018816/iko-uwais-menangis-kenang-tinggalkan-istri-saat-hamil-demi-karier-UcylGEEc2i.JPG
Iko Uwais Menangis Kenang Tinggalkan Istri saat Hamil demi Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/33/3018794/sandiaga-uno-apresiasi-perjalanan-karier-iko-uwais-di-industri-film-saya-fans-berat-yAy0bees4x.jpg
Sandiaga Uno Apresiasi Perjalanan Karier Iko Uwais di Industri Film : Saya Fans Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937299/kangen-audy-item-bagikan-foto-alay-iko-uwais-Mal3Fugi6D.jpg
Kangen, Audy Item Bagikan Foto Alay Iko Uwais
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/206/2936192/keren-iko-uwais-bakal-main-film-aksi-bareng-ma-dong-seok-dan-jet-li-mPO5FK14HX.jpg
Keren, Iko Uwais Bakal Main Film Aksi Bareng Ma Dong Seok dan Jet Li
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement