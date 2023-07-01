Keren, Jason Statham Unggah Foto Keakraban Bareng Iko Uwais

LOS ANGELES - Jason Statham mengunggah foto bareng Iko Uwais dan Tony Jaa. Hal ini sebagai bentuk menyambut film terbaru mereka The Expendables 4 yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Dalam foto yang diunggah, terlihat keakraban antara Jason dan Iko Uwais. Di slide pertama, Jason memiting Iko dan di slide kedua tawa di antara mereka pacah.

Sontak, unggahan tersebut memancing reaksi beragam dari netizen. Bahkan Baim Wong turut berkomentar dan bangga atas keakraban yang terjadi antara Jason dan Iko Uwais.

"Itu temen aku kak. bangga de🔥😋," tulis Baim Wong.

"NDONESIA BANGGA PADAMU @iko.uwais ❤️🇮🇩," ujar seorang netizen.

Seperti diketahui, Iko Uwais akan hadir di film Expendables 4. Pada film tersebut, aktor berdarah Betawi itu akan berduel dengan Jason Statham.

