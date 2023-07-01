Sinopsis Film Replicas, Aksi Keanu Reeves Kloning Keluarganya

JAKARTA - Sinopsis film Replicas akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Replicas adalah film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Jeffrey Nachmanoff, dan ditulis oleh Chad St. John, dari sebuah cerita karya Stephen Hamel.

Film ini bercerita tentang seorang ahli saraf yang melanggar hukum dan bioetika untuk menghidupkan kembali anggota keluarganya setelah mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Film ini dibintangi Keanu Reeves, Alice Eve dan Thomas Middleditch.

Sinopsis Film Replicas

William Foster dan Ed Whittle adalah ilmuwan penelitian biomedis yang bekerja untuk Bionyne Corporation di Puerto Rico, mencoba untuk mentransfer pikiran seorang tentara yang tewas menjadi android dengan kekuatan manusia super, dengan nama kode Subjek 345. Foster berspesialisasi dalam biologi sintetik dan pemetaan jalur saraf pikiran, sedangkan spesialisasi Whittle adalah kloning manusia reproduksi.

Foster berhasil menangkap peta saraf tentara dan mentransfernya ke otak sintetis android, tetapi percobaan gagal ketika tentara mundur dengan ngeri ke tubuh android dan menghancurkannya, bunuh diri lagi. Bos Foster, Jones, memperingatkannya bahwa jika dia tidak dapat membuat Subjek 345 bekerja, pemegang saham perusahaan akan menutup proyek tersebut.

Foster membawa istrinya Mona dan tiga anaknya Sophie, Matt, dan Zoe, dalam perjalanan berperahu, tetapi dalam perjalanan semuanya kecuali William tewas dalam kecelakaan mobil. Bertekad untuk membangkitkan keluarganya, dia membujuk Ed untuk membawakannya peralatan Bionyne yang diperlukan untuk mengekstrak peta saraf keluarganya dan mengkloning tubuh pengganti untuk mereka.

Dia berhasil mengekstraksi peta saraf mereka dan memberi tahu Whittle untuk membuang mayatnya, tetapi hambatan besar pertama untuk rencananya muncul dengan sendirinya: hanya tiga buah kloning yang tersedia, memaksanya untuk memilih satu untuk dikorbankan. Dia memilih Zoe, yang termuda, dan menghapus ingatannya dari peta saraf tiga lainnya. Whittle memulai siklus tujuh belas hari yang diperlukan untuk membuat klon pengganti yang matang untuk keluarga Foster, dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki waktu selama itu untuk menyelesaikan masalah pengintegrasian peta saraf ke dalam tubuh kloning, atau mereka akan mulai memburuk karena penuaan pada suatu waktu.

Tingkat cepat yang tidak normal. Mengintegrasikan pikiran ke dalam klon biologis adalah fase kedua dari proyek penelitian, yang akan diselesaikan setelah transfer android. Foster terpaksa merahasiakan ini, karena dia dan Whittle telah mencuri jutaan dolar peralatan Bionyne dan melanggar bioetika. Dia menghabiskan tujuh belas hari menghapus bukti keberadaan Zoe dari rumahnya, dan membuat cerita sampul penyakit untuk menjelaskan ketidakhadiran keluarganya dari pekerjaan, sekolah, dan kontak media sosial.

Ketika Foster memperhatikan sistem saraf pusat istrinya bereaksi terhadap sentuhannya, dia menyadari bahwa Subjek 345 gagal karena pikiran mengharapkan koneksi ke tubuh biologis dengan detak jantung dan pernapasan, bukan dengan tubuh sintetis. Dia tahu sekarang bahwa transfer ke klon tidak akan menjadi masalah, dan kegagalan transfer android dapat diselesaikan dengan memprogram antarmuka pikiran-tubuh yang disimulasikan untuk membuat tubuh android tampak biologis.