Rian DMASIV Curhat ke Fariz RM Lewat Lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu

JAKARTA - Fariz RM menjadi salah satu penampil yang ikut memeriahkan konser perayaan 20 tahun D'MASIV berkarya bertajuk Dua Dekade D'MASIV yang diselenggarakan hari ini, Sabtu (1/7/2023) di Basket Hall Senayan, Jakarta.

Sebelum Fariz RM bergabung bersamanya dan para personel D'MASIV diatas panggung, Rian sang vokalis terlebih dahulu memperkenalkan sang musisi legendaris yang begitu berarti bagi D'MASIV.

Berkesempatan untuk berkolaborasi bersama Fariz RM melalui lagu Kau Yang Tak Pernah Tau ternyata adalah salah satu mimpi D'MASIV yang menjadi kenyataan. Mereka pun terlibat untuk rekaman hingga membuat video klip bersama melalui lagu tersebut.

"Kalau ini kita akan bersama living legend. Beliau adalah salah satu pahlawan musiknya D'MASIV. Rekaman bersama beliau adalah mimpi D'MASIV yang menjadi kenyataan. Kita panggil the living legend, one and only, Om Fariz RM," ujar Rian seraya menyambut Fariz RM untuk naik ke atas panggung.

Fariz RM pun ikut larut dalam euforia konser yang menandai 20 tahun D'MASIV berkiprah di belantika musik tanah air itu. Kepada para personel yang dianggapnya seperti adik-adiknya sendiri itu, Fariz RM turut menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengungkapkan perasaan bangganya.

"Ini adik saya yang luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-20 tahun D'MASIV. Saya senang dan bangga sekali ada disini malam ini bersama D'MASIV," ujar Fariz RM.

Rian pun tak henti-hentinya menyampaikan rasa terima kasih kepada Fariz RM karena ikut membersamai kiprah D'MASIV lewat karya kolaborasi yang pernah dirilis.

D'MASIV dan Fariz RM membawakan lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu yang merupakan hasil kolaborasi apik mereka pada 2022 lalu. Sebelum lagu tersebut menggema di Hall Basket Senayan, Rian pun mencurahkan isi hatinya kepada Fariz RM mengenai kisahnya yang selalu memendam perasaan kepada seorang wanita semasa sekolah dulu yang akhirnya menjadi inspirasi untuk menuliskan lagu tersebut. Ya, terkadang perasaan yang selalu terpendam tanpa bisa diungkapkan secara langsung berhak untuk diungkapkan lewat berbagai macam cara, salah satunya melalui lagu.

Rian pun sempat berkelakar bahwa apa yang dikeluhkannya kepda Fariz RM itu bak curahan hati seorang anak kepada ayahnya.

"Jadi waktu SMA nih om, kalau suka sama cewek gak pernah berani mengungkapkan. Kayak curhat sama orangtua sendiri ya. Jadi kalau cewek itu lewat bisanya ngumpet doang, cuma bisa dipendam dalam hati dan diungkapkan lewat lagu," ujar Rian.

