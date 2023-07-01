DMASIV Buka Konser Perayaan Dua Dekade Lewat Lagu Rindu Setengah Mati

JAKARTA - Konser Dua Dekade DMASIV berlangsung pada hari ini, Sabtu (1/7/2023) di Basket Hall Senayan, Jakarta. Konser yang menandai 20 tahun D'MASIV berkiprah di belantika musik tanah air ini langsung dibuka dengan lagu-lagu hits yang menghipnotis Masivers seisi Basket Hall Senayan untuk bergalau ria bersama para personel DMASIV.

Sekitar pukul 20.10 WIB, sebelum Rian Ekky Pradipta (vokal), Nurul Damar Ramadan (gitar), Dwiki Aditya Marsall (gitar), Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata (bass), Vegry Harindah Husain (kibor) dan Wahyu Piadji (drum) naik ke atas panggung, penonton disuguhkan dengan sebuah video di layar panggung yang memperlihatkan kolase foto perjalanan karir D'MASIV dari masa ke masa.

Rian sang vokalis langsung membuka penampilan lewat lagu Rindu Setengah Mati yang langsung membuat seisi Basket Hall Senayan bernyanyi bersama dan melambaikan tangan tanpa dikomando karena terhanyut suasana dari lirik lagu yang begitu mengena di hati.

Tak berhenti sampai disitu, penonton disuguhkan dengan pertunjukan kolaborasi gitar dan bass dari personel D'MASIV dan Gugun GBS melalui lagu Natural yang sontak membuat penonton berjingkrak-jingkrak kegirangan.

Seolah masih belum puas mengajak Masivers bergalau ria, Rian melanjutkan penampilan dengan lagu Cinta Sampai Disini sebelum akhirnya ia menyapa dan menyambut para penonton untuk ikut bersama D'MASIV merayakan malam yang begitu indah usai 20 tahun berjalan beriringan mempertahankan eksistensi di belantika musik tanah air.

Ya, malam ini tentu bukan hanya malamnya D'MASIV saja melainkan malam yang dipersembahkan untuk para Masivers sesuai dengan apa yang selalu diingatkan berkali-kali oleh Rian, tanpa adanya dukungan Masivers selama ini mungkin tidak akan ada malam perayaan dua dekade seperti ini.

"Selamat malam Jakarta. Selamat merayakan 20 tahun DMASIV dan selamat menikmati lagu-lagu D'MASIV malam ini teman-teman," ujar Rian Ekky Pradipta.

