EXO Pimpin Chart iTunes di 37 Negara Lewat Lagu Hear Me Out

SEOUL - EXO mendominasi chart iTunes di berbagai belahan dunia lewat lagu terbaru mereka, Hear Me Out. Lagu yang dirilis pada 30 Juni 2023 itu merupakan salah satu track dalam album ‘EXIST’ yang akan dirilis Suho cs dalam waktu dekat.

Mengutip Soompi, Sabtu (1/7/2023), Hear Me Out memuncaki iTunes Top Song di 37 negara. Selain Indonesia, lagu itu juga mendominasi chart tersebut di Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, India, hingga Laos.

Lagu tersebut juga menempati peringkat 1 iTunes Top Song di Salvador, Nigeria, Paraguay, Polandia, Oman, Venezuela, Argentina, Turki, Armenia, Yunani, Ekuador, Romania, Sri Lanka, Portugal, Panama, Fiji, Costa Rica, dan Republik Dominika.

Tak hanya di iTunes, lagu Hear Me Out juga berhasil mendominasi QQ Music dan char penjualan digital KuGou Music di China.