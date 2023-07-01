Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Agensi Bantah MV Terbaru Choi Ye Na Diprivate Atas Permintaan Olivia Rodrigo

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:25 WIB
Agensi Bantah MV Terbaru Choi Ye Na <i>Diprivate</i> Atas Permintaan Olivia Rodrigo
Agensi ungkap alasan MV Hate Rodrigo milik Choi Ye Na diprivate di YouTube. (Foto: Allkpop)
A
A
A

SEOUL - Yuehua Entertainment menanggapi kabar yang mengatakan pihaknya mendapat peringatan dari penyanyi Olivia Rodrigo untuk menghapus video musik terbaru Choi Ye Na berjudul Hate Rodrigo.

Setelah 2 hari dirilis, video musik tersebut berstatus ‘private’ di YouTube, pada 29 Juni 2023. Alasannya, karena ada laporan terkait pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak potret, dan hak cipta.

Lagu Hate Rodrigo bercerita tentang rasa cemburu sekaligus kekaguman Choi Ye Na terhadap Olivia Rodrigo. Namun penggabungan nama penyanyi 20 tahun tersebut dengan kata berkonotasi negatif ‘hate/benci’, membuat fans bereaksi keras.

Tak sedikit penggemar yang menilai, Choi Ye Na tidak menunjukkan rasa hormat kepada musisi lain. Namun mantan personel IZ*ONE itu menjelaskan bahwa Hate Rodrigo bukanlah judul awal lagu tersebut.

Choi Ye Na. (Foto: Yuehua Entertainment)

“Sebelumnya, judul lagu itu seharusnya Ironic Expression,” kata Choi Ye Na dikutip dari Allkpop, pada Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
