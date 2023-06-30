Minggu Seru Bareng KIKO dalam Episode In The Deep Sea

JAKARTA - Keseruan minggu pagi di rumah bersama keluarga, semakin lengkap dengan hadirnya KIKO di RCTI. Dalam episode yang tayang Minggu, 2 Juli 2023 besok, KIKO akan hadir dengan tema In The Deep Sea yang tentunya sangat layak untuk dinantikan.

Dalam episode terbarunya, KIKO, POLI & PATINO diceritakan baru saja melihat film tentang Capsul Waktu. Hal itu membuat KIKO mengajak POLI & PATINO membuat Capsul Waktu berisi benda berharga yang mereka miliki.

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Wonderful Jakarta

Setuju dengan ide yang diberikan KIKO, POLI dan PATINO pun langsung membawa benda berharga untuk dikubur bersama dan akan dilihat kembali dimasa depan.

Sementara itu, KARKUS tiba-tiba menjalankan proyek pembangunan mall dan perumahan baru. Bersama PUPUS, KARKUS mencoba menebang pohon di hutan untuk pembangunan mall dan perumahan baru.

Disisi lain KIKO, POLI dan PATINO mencoba mengambil Capsul Waktu yang baru mereka kubur di hutan. Apa yang akan dilakukan KARKUS? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

BACA JUGA: Wahana Adventure with Kiko in The Deep Sea Tanamkan Nilai Positif untuk Anak

Jangan lewatkan keseruan KIKO MINGGU SERU! dalam episode “IN THE DEEP SEA” yang tayang pukul 08.00 WIB di RCTI. KIKO juga tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10.00 WIB di MNCTV.

KIKO merupakan produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.