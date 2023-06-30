Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tolak Fans yang Minta Foto di Masjid, Abidzar Al Ghifari: Gue Malu Sama Tuhan!

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:10 WIB
Tolak Fans yang Minta Foto di Masjid, Abidzar Al Ghifari: Gue Malu Sama Tuhan!
Abidzar Al Ghifari (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor muda Abidzar Al Ghifari baru-baru ini meluapkan kekesalannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, putra dari Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori ini mengaku dibuat kesal oleh penggemar yang meminta foto pada dirinya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya anak dari Pipik Dian Indrawati itu dimintai foto saat ia tengah berada di masjid. Hal itu membuatnya kesal bahkan sampai menyebut jika perlakuan itu kurang baik, mengingat masjid merupakan tempat ibadah.

"Orang-orang kalau udah ketemu idola kadang suka lupa diri ya," tulis Abidzar baru-baru ini.

"Hey tolong sadar, kamu jangan pakai hijab aja, tapi lupa posisi di mana," sambungnya.

Abidzar Al Ghifari

Lebih lanjut, remaja 22 tahun ini mengatakan bahwa kejadian itu bermula ketika ia tengah menghadiri suatu acara di masjid dekat rumahnya. Selesai acara, penggemar langsung mengerumuni Abidzar dan meminta foto.

Terkait tindakan tersebut, Abidzar mengaku geram dan marah.

"Selesai acara pada minta foto, tapi gue tolak sampai marah, kenapa? Karena di masjid woy malu sama yang punya rumah! Apalagi tadi pas adzan malah makin parah," beber Abidzar.

