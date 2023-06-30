Inara Rusli Disebut Tak Lagi Kalem Gegara Marah-marah Saat Jualan di TikTok

JAKARTA - Inara Rusli hingga saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan publik, usai membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Virgoun. Ia bahkan mendadak menjadi seorang influencer dan langsung memiliki cukup banyak pengikut di sosial media.

Setelah memutuskan untuk melepas cada, menjadi brand ambassador, Inara juga disibukkan dengan aktivitas lain, salah satunya berdagang. Bahkan baru-baru ini, ibu tiga anak tersebut terlihat berjualan baju gamis lewat live TikTok.

Akan tetapi, cara Inara berjualan justru menuai cibiran dari netizen. Bahkan, tak sedikit yang menyebut jika Inara mulai menunjukkan sifat aslinya.

Jika sebelumnya Inara terlihat sebagai sosok wanita anggun dan pendiam, hal tersebut justru berbeda saat ini. Pasalnya saat sedang live berjualan, ia justru terlihat heboh hingga marah-marah.

Sontak, hal itu membuat banyak netizen yang melayangkan komentar miring kepadanya.

"Apa sih dulunya kalem," ujar salah satu netizen.

Membaca komentar itu, Inara pun memberi jawaban.

"Ih maunya gimana? Diem-diem gitu?," tanya Inara dengan tingkah dan ekspresi meledek.

Potongan video live itu diunggah kembali di Twitter oleh akun @kegblgnunfaedh dan menjadi ramai diperbincangkan netizen. Bahkan, postingan tersebut mendadak viral usai 873 akun me-retweet postingan tersebut hingga mendapat like lebih dari 16,6 ribu orang.

Kendati demikian, beberapa netizen justru menyalahkan orang yang menuliskan komentar pada Inara Rusli.

"Kan jualan, kalau diam ya nggak laku dong," kata @telobey***.