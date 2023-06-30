Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Idul Adha Bareng Keluarga di Kediaman Krisdayanti, Anang Hermansyah Bersyukur

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:10 WIB
Anang Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anang Hermansyah merasa bersyukur lantaran bisa merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bersama keluarga besarnya. Bukan hanya dengan keluarga besarnya, ia juga turut merayakan momen itu bersama keluarga mantan istrinya, Krisdayanti.

Ungkapan rasa syukur Anang lantaran bisa berkumpul dengan keluarga di kediaman sang mantan istri, bahkan ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya. Bahkan ia sempat membagikan momen kita mereka tengah berkumpul dengan keluarga besarnya yakni Gen Halilintar.

"Indahnya momen kumpul keluarga di rumah KD saat Idul Adha," tulis Anang Hermansyah di Instagramnya.

Pada momen ini, suami Ashanty nampak bahagia lantaran menyambut kedatangan keluarga besar Atta Halilintar. Ia bahkan terlihat kompak dengan mengenakan pakaian serba putih.

Keluarga Anang Hermansyah

Tak berselang lama, muncul pula Krisdayanti bersama suaminya, Raul Lemos untuk menyambut kehadiran keluarga besar Atta Halilintar tersebut.

Dalam momen tersebut, ketiga keluarga besar itu juga sempat berbincang dan bercengkrama satu sama lain. Tak lupa, mereka juga turut mengabadikan momen tersebut dengan melakukan swafoto bersama.

Melihat unggahan Anang, para netizen mengaku senang dan juga terharu. Pasalnya, mereka melihat secara langsung bagaimana keharmonisan serta kekompakan ketiga keluarga besar tersebut.

Tak hanya itu, para netizen juga turut memberikan support, doa serta dukungan agar ketiga keluarga ini tetap menjaga keharmonisan serta tali silaturahmi mereka.

Telusuri berita celebrity lainnya
