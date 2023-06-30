Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Pernikahan Artis Indonesia yang Sempat Viral di Media Luar Negeri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:10 WIB
4 Pernikahan Artis Indonesia yang Sempat Viral di Media Luar Negeri
Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan artis Indonesia rupanya tidak hanya viral di dalam negeri. Empat diantaranya bahkan sempat viral di media luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, banyak media luar negeri yang menyorot kemewahan pernikahan para artis di Indonesia. Mulai dari kue pernikahan hingga perkenalan singkat melalui aplikasi kencan online pernah menjadi sorotan media luar negeri.

Berikut, pernikahan artis Indonesia yang sempat viral di media luar negeri:

1. Rey Utami dan Pablo Benua

Rey Utami dan Pablo Benua 

Pasangan Rey Utami dan Pablo Benua menjadi sorotan media luar bukan karena konsep pernikahan ataupun kostum pernikahan yang mereka kenakan ketika resepsi. hal itu terjadi lantaran keputusan keduanya untuk menikah, meski baru kenal seminggu di aplikasi kencan online.

Kisah cinta pasangan ini bahkan sampai dimuat oleh Viral 4 Real. Mengingat, keduanya hanya membutuhkan waktu cukup singkat di aplikasi kencan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri.

2. Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie 

Pernikahan pasangan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia sempat menjadi sorotan media di luar negeri. Bagaimana tidak, pasangan ini diketahui mengusung tema negeri dongeng pada resepsi yang berlangsung 2015 silam.

Halaman:
1 2
