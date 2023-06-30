Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Idul Adha Tanpa Virgoun, Inara Rusli: Lebih Seru Pastinya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:10 WIB
Rayakan Idul Adha Tanpa Virgoun, Inara Rusli: Lebih Seru Pastinya
Inara Rusli (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli untuk pertama kalinya merayakan Hari Raya Idul Adha tanpa sosok suami. Pernikahannya dengan Virgoun yang telah dibina selama 9 tahun, diketahui tak lama lagi akan berakhir, lantaran dugaan adanya orang ketiga.

Momen Idul Adha bahkan diakuinya jauh berbeda dari sebelumnya. Mengingat, ia dan Virgoun kini sedang menempuh proses perceraian.

"Lebaran Idul Adha kali ini ada yang berbeda," ujar Inara Rusli dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (30/6/2023).

Selain karena sedang dalam proses bercerai, Inara Rusli merasa Idul Adha 2023 ini lebih seru karena ia bisa menghabiskan waktu berlibur bersama ketiga anak-anaknya.

Inara Rusli

Tentu saja liburan itu tanpa kehadiran Virgoun.

"Lebih seru pastinya, masyaallah," kata Inara Rusli.

"Happy eid, happy holiday guys. Ini liburan versi kami, seru banget lah pokoknya," tambahnya.

Dalam unggahannya, ibu tiga anak itu memperlihatkan keseruannya berlibur dengan anak-anaknya. Tak hanya bersama tiga anaknya, Inara juga terlihat mengajak sang ibunda untuk berlibur di salah satu tempat wisata yang berada di Lembang, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement