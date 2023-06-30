Rayakan Idul Adha Tanpa Virgoun, Inara Rusli: Lebih Seru Pastinya

JAKARTA - Inara Rusli untuk pertama kalinya merayakan Hari Raya Idul Adha tanpa sosok suami. Pernikahannya dengan Virgoun yang telah dibina selama 9 tahun, diketahui tak lama lagi akan berakhir, lantaran dugaan adanya orang ketiga.

Momen Idul Adha bahkan diakuinya jauh berbeda dari sebelumnya. Mengingat, ia dan Virgoun kini sedang menempuh proses perceraian.

"Lebaran Idul Adha kali ini ada yang berbeda," ujar Inara Rusli dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (30/6/2023).

Selain karena sedang dalam proses bercerai, Inara Rusli merasa Idul Adha 2023 ini lebih seru karena ia bisa menghabiskan waktu berlibur bersama ketiga anak-anaknya.

Tentu saja liburan itu tanpa kehadiran Virgoun.

"Lebih seru pastinya, masyaallah," kata Inara Rusli.

"Happy eid, happy holiday guys. Ini liburan versi kami, seru banget lah pokoknya," tambahnya.

Dalam unggahannya, ibu tiga anak itu memperlihatkan keseruannya berlibur dengan anak-anaknya. Tak hanya bersama tiga anaknya, Inara juga terlihat mengajak sang ibunda untuk berlibur di salah satu tempat wisata yang berada di Lembang, Jawa Barat.