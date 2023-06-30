Bambang Ketahuan Selingkuh hingga Dengkul Gemetar, Hanum Mega: Senin ke Pengadilan

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega baru-baru ini membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Achmad Herlambang alias Bambang. Nahasnya, perselingkuhan yang dilakukan oleh Bambang terjadi ketika Hanum Mega tengah hamil tua.

Lewat akun Instagram pribadinya, Hanum pun membongkar percakapan Bambang dengan perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya. Bahkan calon ibu dua anak ini bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit imbas perselingkuhan tersebut.

Sambil terbaring di ranjang rumah sakit berkawan jarum infus, Hanum mencoba tersenyum. Ia pun mengisyaratkan jika dirinya siap bercerai dengan Bambang.

"Semangat Senin ke pengadilan," tulis Hanum Mega di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Tentunya, keputusan ini bukanlah hal yang mudah untuk diambil oleh perempuan kelahiran Sumedang, 17 September 2001 itu. Kendati demikian, ia berusaha untuk tegar dan melanjutkan hidup tanpa sosok Bambang yang telah selingkuh darinya.

"Berani tegas meninggalkan seseorang yang tak jelas, dan tetap melanjutkan hidupmu walau tertatih-tatih adalah keputusan yang akan kau syukuri seumur hidup,” beber Hanum Mega mengiringi unggahannya.

“Yang mana akibat kau berani melakukan itu, akan ada banyak waktu yang tak perlu kau lewati tanpa arti. Tentang akhirnya dia menyesal atau tidak, sungguh itu bukan urusan kamu lagi,” lanjut Hanum.