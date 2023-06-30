Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bambang Ketahuan Selingkuh hingga Dengkul Gemetar, Hanum Mega: Senin ke Pengadilan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:10 WIB
Bambang Ketahuan Selingkuh hingga Dengkul Gemetar, Hanum Mega: Senin ke Pengadilan
Hanum Mega (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega baru-baru ini membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Achmad Herlambang alias Bambang. Nahasnya, perselingkuhan yang dilakukan oleh Bambang terjadi ketika Hanum Mega tengah hamil tua.

Lewat akun Instagram pribadinya, Hanum pun membongkar percakapan Bambang dengan perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya. Bahkan calon ibu dua anak ini bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit imbas perselingkuhan tersebut.

Sambil terbaring di ranjang rumah sakit berkawan jarum infus, Hanum mencoba tersenyum. Ia pun mengisyaratkan jika dirinya siap bercerai dengan Bambang.

"Semangat Senin ke pengadilan," tulis Hanum Mega di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Tentunya, keputusan ini bukanlah hal yang mudah untuk diambil oleh perempuan kelahiran Sumedang, 17 September 2001 itu. Kendati demikian, ia berusaha untuk tegar dan melanjutkan hidup tanpa sosok Bambang yang telah selingkuh darinya.

Hanum Mega

"Berani tegas meninggalkan seseorang yang tak jelas, dan tetap melanjutkan hidupmu walau tertatih-tatih adalah keputusan yang akan kau syukuri seumur hidup,” beber Hanum Mega mengiringi unggahannya.

“Yang mana akibat kau berani melakukan itu, akan ada banyak waktu yang tak perlu kau lewati tanpa arti. Tentang akhirnya dia menyesal atau tidak, sungguh itu bukan urusan kamu lagi,” lanjut Hanum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084481/biodata_dan_agama_lydia_onic-RZ6U_large.jpg
Biodata dan Agama Lydia Onic, Selebgram Cantik yang Diduga Pemeran Video Mesum 12 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement