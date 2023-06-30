Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nathalie Holscher Demam hingga Mulut Mengeluarkan Busa: Hancur Hatiku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:01 WIB
Anak Nathalie Holscher Demam hingga Mulut Mengeluarkan Busa: Hancur Hatiku
Nathalie Holscher dan Adzam (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatan putranya, Adzam Adriansyah Sutisna. Bocah yang belum genap 2 tahun itu dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam yang cukup tinggi.

Melalui akun Instagramnya, mantan istri komedian Sule itu tampak membagikan momen itu melalui akun Instagram Storynya. Dalam unggahannya, Nathalie terlihat memeluk sang putra dari belakang.

Meski berusaha tegar saat menghadapi anak yang sakit, usaha Nathalie untuk membendung air matanya bisa dikatakan tak berhasil. Hatinya bahkan mengaku hancur saat melihat kondisi Adzam yang lemah karena panas tubuhnya.

"Ya Allah hancur hati aku, baru pertama lihat anak panas tinggi di rumah," tulis Nathalie Holscher di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Adzam

Saking tingginya suhu tubuh Adzam, mulut adik sambung Rizky Febian itu sampai mengeluarkan busa. Hal itulah yang membuat Nathalie langsung bergegas menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

"Tiba-tiba, mata naik ke atas, bibir keluar busa," kata Nathalie Holscher.

"Hancur hati ibu nak, nggak tahu rasanya tadi gimana," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement