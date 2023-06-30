Anak Nathalie Holscher Demam hingga Mulut Mengeluarkan Busa: Hancur Hatiku

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatan putranya, Adzam Adriansyah Sutisna. Bocah yang belum genap 2 tahun itu dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam yang cukup tinggi.

Melalui akun Instagramnya, mantan istri komedian Sule itu tampak membagikan momen itu melalui akun Instagram Storynya. Dalam unggahannya, Nathalie terlihat memeluk sang putra dari belakang.

Meski berusaha tegar saat menghadapi anak yang sakit, usaha Nathalie untuk membendung air matanya bisa dikatakan tak berhasil. Hatinya bahkan mengaku hancur saat melihat kondisi Adzam yang lemah karena panas tubuhnya.

"Ya Allah hancur hati aku, baru pertama lihat anak panas tinggi di rumah," tulis Nathalie Holscher di Instagram Story-nya, Jumat (30/6/2023).

Saking tingginya suhu tubuh Adzam, mulut adik sambung Rizky Febian itu sampai mengeluarkan busa. Hal itulah yang membuat Nathalie langsung bergegas menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

"Tiba-tiba, mata naik ke atas, bibir keluar busa," kata Nathalie Holscher.

"Hancur hati ibu nak, nggak tahu rasanya tadi gimana," sambungnya.