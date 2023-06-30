Hwasa Diisukan Berpacaran dengan Seorang Pengusaha, Agensi Buka Suara

Hwasa dikabarkan berpacaran dengan seorang pengusaha dan hubungan itu sudah berjalan selama 5 tahun. (Foto: Dispatch)

SEOUL - Hwasa MAMAMOO dikabarkan berpacaran dengan seorang pengusaha yang lebih tua 12 tahun darinya. Hubungan mereka, dikabarkan sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan keterangan seorang sumber dekat pasangan tersebut, Hwasa berkenalan dengan sang kekasih saat pria itu masih berkarier di industri musik. Awalnya, sang pria sempat merasa khawatir dengan hubungan mereka karena dia bukan artis terkenal.

“Selain itu, pria tersebut juga agak ragu dengan perbedaan usia di antara mereka,” ujar sumber anonim tersebut kepada Sports Seoul, pada Jumat (30/6/2023).

Namun, Hwasa mampu meyakinkan pria tersebut untuk berjalan di atas perbedaan mereka. Pria itu jatuh hati pada ketulusan dan kepribadi Hwasa yang apa adanya. Sesuatu yang bertolak belakang dengan imejnya di depan kamera.

Sebaliknya, Hwasa juga menjadikan sang kekasih sebagai tempat bertukar pikiran, terutama untuk beberapa permasalahan serius terkait kariernya. Pria itu memberikan dukungan penuh untuk karier pelantun Maria tersebut.