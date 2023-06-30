Cerita Sus Rini Tidur Diajak Liburan ke Luar Negeri dan Tidur Sekamar dengan Nagita Slavina

JAKARTA - Rini Perdiyanti belakangan ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen. Bagaimana tidak, wanita yang akrab disapa Sus Rini ini menjadi perhatian lantaran dirinya mampu mendidik Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung dengan cukup baik, hingga dijuluki sebagai bayi jenius.

Dalam podcast 'Ibu Negara Andara' yang tayang di aplikasi Noice, Sus Rini tampak menceritakan cukup banyak hal mengenai kehidupannya di hadapan Nagita Slavina. Mulai dari perjalanannya mencari kerja, hingga akhirnya resmi diterima menjadi pengasuh dari Cipung.

Di awal podcast, Sus Rini membeberkan bahwa perjuangannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Apalagi ia hanya bersekolah hingga tingkat SD lantaran stigma keluarga di kampung yang menyebut jika seorang perempuan tidak perlu sekolah karena ujung-ujungnya hanya bisa menjadi seorang ibu rumah tangga.

Berangkat dari hal itu, Sus Rini pun memilih untuk berhenti sekolah usai lulus SD. Bahkan, ia pertama kali bekerja saat usianya baru 13 tahun.

Sus Rini mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi TKW di Yordania selama 2 tahun dan mengurus orang tua serta lansia. Namun, ia akhirnya memilih untuk kabur lantaran sempat mengalami perlakuan kurang baik, salah satunya pelecehan.

Seringnya Sus Rini bekerja di luar negeri, membuatnya jarang bertemu dengan anaknya. Hal itu bahkan membuatnya sedih, lantaran sepulangnya dari pekerjaannya sebagai TKW, anaknya sempat tak mengenalnya sebagai ibu.

Sampai akhirnya, Sus Rini pun memilih untuk menetap di Indonesia dan mencoba peruntungan sebagai pedagang, sebelum akhirnya bekerja di Yayasan dan direkrut oleh Nagita Slavina serta Raffi Ahmad.

“Saya pasanglah status di WA (WhatsApp) ‘Info loker dong!’, nah dari situ ternyata banyak teman-teman saya dari Yayasan dulu yang nge-WA,” ungkap Sus Rini dalam podcastnya ‘Ibu Negara Andara’ episode 4 bersama Nagita Slavina.

Melihat status Sus Rini yang mencari pekerjaan, Yayasan penyalur kerja pun langsung menghubunginya dan menawarkannya pekerjaan untuk mengurus anak. Lucunya, Sus Rini mengaku heran dengan segelintir proses wawancara sebelum akhirnya diterima menjadi pengasuh anak. Sebab, ia sempat diminta untuk menyiapkan 5 lembar kertas, pensil, gunting serta penghapus, dalam interview selama kurang lebih 3 jam.

“Saya heran pas interview selama 3 jam kok nggak ditanya pengalaman kerja, tapi malah membahas tentang hal-hal pribadi,” jelasnya.