Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miftah Faridh Bantu Musisi Cover di Tanah Air Promosikan Konten Melalui Ads Campaign

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:10 WIB
Miftah Faridh Bantu Musisi Cover di Tanah Air Promosikan Konten Melalui Ads Campaign
Miftah Faridh (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Miftah Faridh Oktofani dikenal sebagai seorang programmer. Menariknya, perusahaan software yang telah dikembangkannya sejak 10 tahun lalu selalu berisi seputar entertainment.

Kesuksesan pria kelahiran Balikpapan ini sebagai seorang programmer, membuat dirinya mulai memperlebar sayap bisnisnya. Ia kini bahkan menjadi Chief of Business Development (CBDO) dari PT. IDE. Sebagai CBDO, pemilik akun Instagram @m.faridh.o ini mendirikan PT. Trinusa Sosialoka Indonesia (@sosialoka.id) sebagai anak perusahaan yang sekarang merupakan Google ads partner.  

"Iya aku sekarang lagi fokus untuk perusahaan yang aku bikin yaitu Sosialoka Indonesia, dimana ini Sosialoka Indonesia membantu label rekaman besar di Indonesia seperti Musica Studio, Sony Music, My Music dan label besar lainnya, sebagai partner untuk mempromosikan rilisan-rilisan terbarunya melalui ads campaign," ungkap Miftah Faridh selaku CEO Sosialoka Indonesia.

Pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu, sempat membuat para konten kreator lebih banyak bekerja dari rumah. Hal tersebut juga dirasakan oleh musisi cover Indonesia.

Miftah Faridh

Melihat fenomena tersebut, Miftah pun menilai bahwa kegiatan tersebut memiliki potensi untuk melanggar hukum hak cipta di Indonesia. Bahkan, sampai memungkinkan terjadinya pencurian lagu yang bisa merugikan musisi cover itu sendiri.

Berangkat dari hal itu, Miftah bersama Sosialoka Indonesia membuat program bernama Cover Clearance. Diharapkan, nantinya program tersebut dapat membuat konten kreator lebih aman untuk melakukan cover lagu.

"Kondisi seperti ini membuat aku mau bersama Sosialoka Indonesia membuat program Cover Clearance (@cover.clearance) yang menghubungkan antara konten kreator cover dan pemegang lisensi lagu sehingga kegiatan mengcover menjadi legal dan lebih aman," ujar Miftah Faridh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement