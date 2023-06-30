Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Ingin Nikah Muda, Venna Melinda Gencar Carikan Jodoh Terbaik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:10 WIB
Verrell Bramasta Ingin Nikah Muda, Venna Melinda Gencar Carikan Jodoh Terbaik
Verrell Bramasta dan Venna Melinda (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta masih betah menyandang status jomblo usai putus dari Natasha Wilona. Padahal, ia memiliki keinginan untuk bisa menikah sebelum usianya menginjak kepala tiga.

Mengetahui keinginan putranya yang ingin menikah paling cepat di usia 27 tahun, Venna Melinda pun sampai membantu mencarikan pasangan untuk kakak Athalla Naufal ini. Menariknya, pria 26 tahun ini kerap dijodoh-jodohkan oleh Venna dengan perempuan dari berbagai kalangan.

Hal itu pun diungkapkan langsung oleh Verrell dihadapan awak media. Bahkan bukan hanya dari kalangan berbeda, Venna juga sempat menjodoh-jodohkannya dengan perempuan yang memiliki usia berbeda darinya.

"Mungkin mama Venna kali ya, ada beberapa fase di mana mama ngejodohin dari berbagai macam kalangan, dari berbagai usia juga," ungkap Verrell Bramasta di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Juni 2023.

Verrell Bramasta dan Venna Melinda

Mengetahui sang ibunda gercep mencarikannya jodoh, bintang Putri Untuk Pangeran ini hanya bisa pasrah. Namun, ia mengaku sama sekali tak risih dengan hal tersebut.

"Nggak (risih) lah, justru aku melihatnya itu niat baik dari orang tua yang ingin jodoh yang terbaik buat anaknya," ujarnya.

Halaman:
1 2
