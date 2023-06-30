Tak Puas Jadi Artis, Ajeng Cikita Kini Mulai Jadi Pengusaha

JAKARTA - Mengawali karier sebagai model saat masih duduk di bangku SMP, Ajeng Cikita Dewi merupakan seorang publik figur yang bisa mendapatkan banyak keuntungan sejak terjun ke dunia entertain. Bukan hanya menjadi model, Ajeng Cikita juga sempat mencoba peruntungannya sebagai artis, mulai dari host hingga bintang film.

Menariknya, ia bahkan sempat mendapatkan tawaran berakting dengan Nicky Tirta dalam sebuah FTV. Namun, hal tersebut didapatkannya bukan dengan cara mudah, lantaran film yang sempat ia perankan batal tayang.

"Semua berawal dari modelling catwalk sampai koran dan majalah sedari SMP dan awal ikut casting-casting," jelas Ajeng Cikita kepada awak media.

"Pernah dapat film Mahapatih Gajah Mada, tapi nggak rilis. Dilanjut pernah jadi host Senin Malam Show sampai akhirnya dapat tawaran jadi peran utama dengan Nicky Tirta di FTV," lanjutnya.

Sebagai seorang artis, Ajeng Cikita menyadari bahwa akan ada banyak persaingan dalam dunia yang membesarkan namanya tersebut. Kendati demikian, wanita ini enggan memikirkan hal tersebut.

Oleh karenanya, perempuan berusia 31 tahun ini memilih untuk terus maju dan mencoba peruntungan dengan menjadi seorang pengusaha. Meski sudah jarang tampil berakting, ia merasa masih perlu untuk terus memperhatikan penampilan.

Berangkat dari hal itu, Ajeng Cikita pun memilih untuk mengeluarkan sebuah produk yang fokus di bidang kecantikan.

"Menurut pengalaman pribadi nya sendiri, karena kita perlu tetap jaga penampilan biar tetap awet muda, makanya aku buat Kyarabeauskincare," beber Ajeng Cikita.