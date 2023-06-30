Konsisten Berdoa, Verrell Bramasta Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 30 Tahun

JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta memiliki impian untuk bisa menikah muda. Setelah hubungan asmaranya dengan Natasha Wilona kandas, kini Verrell pun mengaku cukup konsisten berdoa agar dirinya bisa segera dipertemukan dengan jodohnya.

Menariknya, kakak dari Athalla Naufal ini mengaku memiliki keinginan untuk bisa menikah sebelum usianya menginjak 30 tahun. Bahkan harapan tersebut menjadi salah satu doa utamanya ketika dirinya menjalani Umrah pada 2022 lalu.

"Kalau ditanya kenapa minta jodoh dulu, karena penginnya sih sebelum umur 30 lah (menikah)," ungkap Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Juni 2023.

Meski hingga kini belum dipertemukan dengan jodohnya, putra Venna Melinda mengaku bersyukur. Pasalnya, ia mendapatkan kenikmatan lain, yakni berupa rezeki serta karier cukup sukses.

"Karena aku rasa Allah ngasih satu satu, enggak bisa semua kali ya, kayak dari karier Alhamdulillah udah dikasih, rezeki dikasih," bebernya.

"Cuma mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik, mungkin jodoh. Makanya kita doanya di sana (di Tanah Suci)," jelas Verrell.

Sementara itu, saat ditanya soal kapan pastinya ia ingin menikah, bintang Putri Untuk Pangeran pun menyebut usia 27 tahun sebagai waktu yang pas untuk dirinya melepas status lajang. Oleh karenanya, Verrell hanya memiliki waktu satu tahun lagi untuk bisa mewujudkan keinginannya.

"Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuma gimana ya, mungkin belum ya. Kalau bisa di umur 27 lah, ya tahun depan lah berarti," harap Verrell Bramasta.