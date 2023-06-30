Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konsisten Berdoa, Verrell Bramasta Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 30 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:10 WIB
Konsisten Berdoa, Verrell Bramasta Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 30 Tahun
Verrell Bramasta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta memiliki impian untuk bisa menikah muda. Setelah hubungan asmaranya dengan Natasha Wilona kandas, kini Verrell pun mengaku cukup konsisten berdoa agar dirinya bisa segera dipertemukan dengan jodohnya.

Menariknya, kakak dari Athalla Naufal ini mengaku memiliki keinginan untuk bisa menikah sebelum usianya menginjak 30 tahun. Bahkan harapan tersebut menjadi salah satu doa utamanya ketika dirinya menjalani Umrah pada 2022 lalu.

"Kalau ditanya kenapa minta jodoh dulu, karena penginnya sih sebelum umur 30 lah (menikah)," ungkap Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Juni 2023.

Meski hingga kini belum dipertemukan dengan jodohnya, putra Venna Melinda mengaku bersyukur. Pasalnya, ia mendapatkan kenikmatan lain, yakni berupa rezeki serta karier cukup sukses.

Verrell Bramasta

"Karena aku rasa Allah ngasih satu satu, enggak bisa semua kali ya, kayak dari karier Alhamdulillah udah dikasih, rezeki dikasih," bebernya.

"Cuma mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik, mungkin jodoh. Makanya kita doanya di sana (di Tanah Suci)," jelas Verrell.

Sementara itu, saat ditanya soal kapan pastinya ia ingin menikah, bintang Putri Untuk Pangeran pun menyebut usia 27 tahun sebagai waktu yang pas untuk dirinya melepas status lajang. Oleh karenanya, Verrell hanya memiliki waktu satu tahun lagi untuk bisa mewujudkan keinginannya.

"Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuma gimana ya, mungkin belum ya. Kalau bisa di umur 27 lah, ya tahun depan lah berarti," harap Verrell Bramasta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142820/fuji_dan_verrell-Tq0X_large.png
Momen Verrell Bramasta Cemburu saat Fuji Naik Motor Bareng Orang Lain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement