5 Artis Cantik Pernah Digosipkan Selingkuh dari Suami, Ada yang Sampai Menikah

JAKARTA - Sejumlah artis cantik ini pernah digosipkan selingkuh dari suaminya. Hal tersebut jelas membuat heboh pemberitaan.

Bagaimana tidak, perselingkuhan tersebut seolah terbukti lantaran tak lama pemberitaan tersebut mencuat, para artis ini memilih untuk bercerai. Bahkan, tak sedikit artis cantin ini memilih untuk berpacaran atau menikah dengan pria yang dituding merupakan selingkuhan mereka.

BACA JUGA: 7 Artis Cantik yang Pernah Dituduh Jadi Selingkuhan Pria Beristri

Berikut, artis cantik yang pernah digosipkan selingkuh:

1. Krisdayanti

Rumah tangga pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah diketahui kandas pada 2009 lalu. Padahal, mereka telah membangun rumah tangga selama 13 tahun dan memiliki dua anak yang mulai beranjak dewasa.

Di tengah kandasnya rumah tangga mereka, muncul kabar yang menyebut bahwa Krisdayanti selingkuh dengan Raul Lemos. Bahkan, setelah bercerai dari Anang, tak lama KD pun menikah dengan Raul Lemos.

Kendati demikian, hubungan antara KD dan Anang Hermansyah diketahui tetap baik. Termasuk hubungan antara Anang dan juga Raul Lemos.

BACA JUGA: 6 Artis Cantik Putuskan Bercerai saat Hamil

2. Tamara Bleszynski

Artis Tamara Bleszynski dikabarkan selingkuh saat masih sah menjadi istri dari Teuku Rafly Pasha. Kala itu, rumah tangganya dengan ayah Teuku Rassya itu diketahui berakhir lantaran dugaan perselingkuhan, meski sudah dibina selama 10 tahun lamanya.

Usai bercerai dari Teuku Rafly, Tamara pun menikah dengan pria yang disebut sebagai selingkuhannya, yakni Mike Lewis. Sayang, rumah tangganya dengan Mike Lewis hanya bertahan selama 2 tahun saja.