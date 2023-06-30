Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik Pernah Digosipkan Selingkuh dari Suami, Ada yang Sampai Menikah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:10 WIB
5 Artis Cantik Pernah Digosipkan Selingkuh dari Suami, Ada yang Sampai Menikah
Gisella Anastasia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis cantik ini pernah digosipkan selingkuh dari suaminya. Hal tersebut jelas membuat heboh pemberitaan.

Bagaimana tidak, perselingkuhan tersebut seolah terbukti lantaran tak lama pemberitaan tersebut mencuat, para artis ini memilih untuk bercerai. Bahkan, tak sedikit artis cantin ini memilih untuk berpacaran atau menikah dengan pria yang dituding merupakan selingkuhan mereka.

Berikut, artis cantik yang pernah digosipkan selingkuh:

1. Krisdayanti

Krisdayanti

Rumah tangga pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah diketahui kandas pada 2009 lalu. Padahal, mereka telah membangun rumah tangga selama 13 tahun dan memiliki dua anak yang mulai beranjak dewasa.

Di tengah kandasnya rumah tangga mereka, muncul kabar yang menyebut bahwa Krisdayanti selingkuh dengan Raul Lemos. Bahkan, setelah bercerai dari Anang, tak lama KD pun menikah dengan Raul Lemos.

Kendati demikian, hubungan antara KD dan Anang Hermansyah diketahui tetap baik. Termasuk hubungan antara Anang dan juga Raul Lemos.

2. Tamara Bleszynski

Tamara Bleszynski

Artis Tamara Bleszynski dikabarkan selingkuh saat masih sah menjadi istri dari Teuku Rafly Pasha. Kala itu, rumah tangganya dengan ayah Teuku Rassya itu diketahui berakhir lantaran dugaan perselingkuhan, meski sudah dibina selama 10 tahun lamanya.

Usai bercerai dari Teuku Rafly, Tamara pun menikah dengan pria yang disebut sebagai selingkuhannya, yakni Mike Lewis. Sayang, rumah tangganya dengan Mike Lewis hanya bertahan selama 2 tahun saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318/artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168251/nathalie_holscher_dan_olla_ramlan-a0HW_large.jpg
2 Artis Cantik Putuskan Jadi Disk Jockey usai Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143057/yuki_kato-Bc9w_large.jpg
7 Artis Cantik Indonesia Berdarah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135943/nindy_ayunda_x_irish_bella-KiAd_large.jpg
2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329/wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090187/rebecca_klopper-PbRJ_large.jpg
3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement