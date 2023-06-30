Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bisa Rayakan Idul Adha Bareng Gen Halilintar, Atta Halilintar: Momen Banget

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:10 WIB
Bisa Rayakan Idul Adha Bareng Gen Halilintar, Atta Halilintar: Momen Banget
Keluarga besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar turut berbahagia dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh tahun ini. Bahkan, ia merayakan momen Idul Adha dengan penuh suka cita, mengingat perayaan tahun ini cukup berbeda dari sebelumnya.

Bagaimana tidak, saat ini Atta tidak hanya merayakan Idul Adha bersama istri, anak sulungnya, dan juga keluarga besar dari Anang Hermansyah serta Raul Lemos saja. Mengingat, di tahun ini keluarganya, yakni Gen Halilintar berada di Indonesia dan bisa merayakan momen spesial tersebut bersama-sama.

Hal itu disampaikan Atta Halilintar saat ditemui di kantornya di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Juni 2023. Saat membagikan daging kurban untuk masyarakat disekitar tempat kerjanya, ayah dari Ameena Hanna ini mengungkapkan rasa bahagianya tersebut.

"Momen banget bisa berkumpul sama Gen Halilintar. Pertama kalinya lebaran ada Gen Halilintar, The Hermansyah, The Lemos. Kita mau lanjut ketemu Bunda Ashanty, Mimi KD dan lain-lain," ujar Atta Halilintar kepada awak media.

Keluarga besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Sementara itu di kesempatan berbeda, Thoriq Halilintar mengaku sama bahagianya dengan Atta lantaran bisa merayakan Idul Adha bersama keluarga besar. Ia juga berharap agar tiga kurban sapinya bisa diterima oleh Sang Pencipta.

"Lancar, semoga kurbannya diterima di sisi Allah. Senang banget, kali ini keluarga pada kumpul, semoga diterima kurbannya. Kalau kurban ada tiga ekor sapi," jelas Thoriq.

"Makna berkurban adalah kalau kita mencintai sang pencipta kita harus rela berkurban," ucap Thariq.

