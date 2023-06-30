Rayyanza Beli Sapi Pakai Uang Sendiri, Bilqis Minta Domba Ayah Rozak Disembelih

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad sudah memiliki penghasilan cukup besar meski usianya belum genap 2 tahun. Hal tersebut diketahui lantaran bayi yang akrab disapa Cipung itu mampu membeli sapi kurban berukuran jumbo dengan berat 1,1 ton, menggunakan uang penghasilannya sendiri.

Momen tersebut pun diketahui lewat judul salah satu video terbaru yang diunggah di kanal YouTube RANS Entertainment.

"Cipung beli sapi 1,1 ton hasil kerja keras sendiri. Raffi Nagita siapin puluhan sapi untuk berkurban," tulis judul video milik RANS Entertainment yang tayang pada Rabu, 28 Juni 2023 kemarin.

Sambil menggendong putranya, suami Nagita Slavina itu juga mengajak Cipung untuk melihat sapi kurbannya. Menariknya, adik Rafathar itu tampak tak takut ketika berada di dekat sapi besar di depannya.

"Lihat sapi Ipung (Cipung)," ucap Raffi Ahmad sambil menggendong Rayyanza.

Sementara itu, keluarga Ayu Ting Ting juga ikut mengorbankan sejumlah hewan qurban di momen Idul Adha tahun ini. Menariknya, Bilqis Khumairah Razak sempat menanyakan soal domba kesayangan sang kakek, Abdul Rozak yang tak ikut disembelih.

"Dia (Bilqis-red) nanya 'Bun, Beno nggak kita korbanin sekalian? (Kambing piaraan ayah)," ungkap Ayu Ting Ting saat ditemui di rumahnya Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis, 29 Juni 2023.