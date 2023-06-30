Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayyanza Beli Sapi Pakai Uang Sendiri, Bilqis Minta Domba Ayah Rozak Disembelih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:10 WIB
Rayyanza Beli Sapi Pakai Uang Sendiri, Bilqis Minta Domba Ayah Rozak Disembelih
Rayyanza Malik Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad sudah memiliki penghasilan cukup besar meski usianya belum genap 2 tahun. Hal tersebut diketahui lantaran bayi yang akrab disapa Cipung itu mampu membeli sapi kurban berukuran jumbo dengan berat 1,1 ton, menggunakan uang penghasilannya sendiri.

Momen tersebut pun diketahui lewat judul salah satu video terbaru yang diunggah di kanal YouTube RANS Entertainment.

"Cipung beli sapi 1,1 ton hasil kerja keras sendiri. Raffi Nagita siapin puluhan sapi untuk berkurban," tulis judul video milik RANS Entertainment yang tayang pada Rabu, 28 Juni 2023 kemarin.

Rayyanza beli sapi kurban

Sambil menggendong putranya, suami Nagita Slavina itu juga mengajak Cipung untuk melihat sapi kurbannya. Menariknya, adik Rafathar itu tampak tak takut ketika berada di dekat sapi besar di depannya.

"Lihat sapi Ipung (Cipung)," ucap Raffi Ahmad sambil menggendong Rayyanza.

Sementara itu, keluarga Ayu Ting Ting juga ikut mengorbankan sejumlah hewan qurban di momen Idul Adha tahun ini. Menariknya, Bilqis Khumairah Razak sempat menanyakan soal domba kesayangan sang kakek, Abdul Rozak yang tak ikut disembelih.

"Dia (Bilqis-red) nanya 'Bun, Beno nggak kita korbanin sekalian? (Kambing piaraan ayah)," ungkap Ayu Ting Ting saat ditemui di rumahnya Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis, 29 Juni 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891532/putri-ariani-juara-4-agt-2023-pemeran-dumbledore-meninggal-qS9jDWAG8k.jpg
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement