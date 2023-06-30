Tampil di Squid Game 2, Lee Jung Jae Minta Honor Rp15 Miliar per Episode

JAKARTA - Aktor Lee Jung Jae disebut-sebut akan kembali didapuk untuk bermain dalam serial Squid Game 2 yang tayang di Netflix. Masih berperan sebagai Seong Gi-hun, aktor 50 tahun ini dikabarkan meminta honor fantastis per episode untuk tampil di serial tersebut.

Dikutip dari AllKPop, kabar terkait Lee Jung Jae meminta bayaran kurang lebih 1 juta dollar atau sekitar Rp15 miliar per episodenya diungkap oleh Dispatch. Hal itu membuat Lee Jung Jae akan meraup pendapatan sekitar 13 juta dollar dari 13 episode serial yang mengusung genre aksi petualangan, drama, dan juga thriller tersebut.

Terkait hal itu, hingga kini agensi yang menaungi Lee Jung Jae masih belum angkat bicara terkait rumor besaran honor yang diminta oleh sang aktor. Kendati demikian, pihak Netflix mengatakan jika mereka tak bisa mengabaikan hal tersebut.

"Netflix tidak dapat mengabaikan permintaan Lee Jung Jae," kata Dispatch dikutip dari Allkpop.

"Lee Jung Jae meminta Netflix mencari jaminan substansial lebih dari 1 juta dolar per episode, yang berarti biaya penampilannya akan berjumlah lebih dari USD13 juta," sambungnya.

Sementara itu, baru-baru ini juga muncul rumor bahwa Lee Jung Jae turut serta dalam mengaudisi calon pemain baru dalam Squid Game 2. Bahkan, lantaran diduga membantu T.O.P Big Bang untuk bisa membintangi serial tersebut, lantaran hubungan persahabatan mereka.