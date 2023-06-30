Special Report: T.O.P Gabung, Produksi Squid Game Season 2 Terancam

NETFLIX resmi mengumumkan daftar cast pendukung serial Squid Game Season 2, pada 29 Juni 2023. Mereka adalah Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, Kang Ae Shim, dan T.O.P.

Deretan cast tersebut melengkapi para aktor yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, dan Yang Dong Geun.

Namun tak lama dirilis, netizen Korea bereaksi keras terhadap pemilihan T.O.P dalam proyek tersebut. Mereka meminta sutradara Hwang Dong Hyuk untuk memikirkan ulang keputusannya, sebelum syuting dimulai pada musim panas ini.

Penolakan tersebut terasa 'wajar' mengingat tingginya cancel culture di Korea Selatan dan biaya besar yang harus dikeluarkan Netflix untuk menggarap Squid Game 2.

Sutradara Hwang Dong Hyuk dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter pada akhir 2022 mengatakan, Netflix menganggarkan dana lebih besar untuk menggarap musim kedua.

Pada musim pertama, Netflix mengeluarkan dana sebesar USD2,4 juta atau setara Rp36,18 miliar untuk menggarap satu episode Squid Game.

Selain itu, beberapa selebriti yang dianggap 'bermasalah' sulit untuk mengembalikan kariernya. Sebut saja Yoo Ah In yang harus didepak Netflix dari proyek Hellbound 2 karena kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkannya.

Hal senada juga dirasakan Kim Sae Ron yang kariernya senyap akibat kasus menyetir di bawah pengaruh alkohol (DUI), pada Mei 2022. Selain harus membayar ganti rugi yang cukup besar kepada korban, sebagian besar karakternya dalam Bloodhounds pun harus dibuang.

Hingga kini, Hwang Dong Hyuk dan Netflix masih bungkam terkait protes dan kekhawatiran publik Korea tersebut. Namun setidaknya, Lee Jung Jae buka suara menjawab keresahan warganet.